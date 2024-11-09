Kaos GL’den LGBTİ+ haberciliği atölyesi

Kaos GL, 7-8 Kasım tarihlerinde Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde tarihlerinde hak odaklı LGBTİ+ haberciliği atölyesi düzenledi.

Türkiye’nin pek çok kentinden atölyeye katılanlar, LGBTİ+ haberciliği, nefret söylemi, ayrımcı dille mücadelede alternatif araçlar ve LGBTİ+ haklarında güncel duruma kadar geniş bir çerçevede eğitim aldı.

Rapor sunumları

Atölyenin ilk gününde, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ve Kaos GL İnsan Hakları İzleme Uzmanı Defne Güzel, “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LBGTİ+’ların Durumu”, “Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu” ve “Medya İzleme Raporu” başlıklarında sunumlar yaptılar.

Sunumlara aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz: · 2023 Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LBGTİ+’ların Durumu: https://kaosgldernegi.org/images/library/o-zel-sekto-r-2023.pdf · 2023 Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ+’ların Durumu: https://kaosgldernegi.org/images/library/kamu-c-alis-anlari-2023.pdf · 2023 Medya İzleme Raporu: https://kaosgldernegi.org/images/library/medya-i-zleme-2023.pdf

Sunumların ardından "LGBTİ+ haberciliği ile ilgili genel ilkeler" ve "LGBTİ+’larla ilgili haber yaparken dikkat edilmesi gerekenler" tartışıldı.

Nefret dili içeren haberler tartışıldı

Atölyenin ikinci gününde ise katılımcıların çeşitli medya kaynaklarından ulaştıkları ve LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi veya ayrımcı dil içeren haberler üzerine konuşuldu.

Haberlerde yer alan nefret dilinin ve ayrımcı söylemlerin nasıl değiştirilebileceği ve haberlerin nasıl yeniden yazılabileceği üzerine tartışıldı.

İki günlük atölye haber tartışmalarıyla son erdi.

“Atölyeyi yaptığımız için çok mutluyuz”

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, iki günün ardından atölyeyi bianet'e değerlendirdi.

Tar, Kaos GL olarak, LGBTİ+ hakları odaklı haberciliği güçlendirmeye ve bu alanda haber yapan insanları geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Tar, “Bu sene etkinliğimizi Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte LGBTİ+ hakları haberciliği atölyesi olarak yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

“Güçlendirebilecek çok yönü var”

Tar, özellikle meslek kuruluşlarının LGBTİ+ haberciliğini önemsemesinin ve bu tarz çalışmalara destek vermesinin çok önemli olduğunu söyledi:

“Bu etkinliklerde çok farklı yaş gruplarından meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde, LGBTİ+ haberciliğinin, genel anlamda haberciliği geliştirip güçlendirebilecek çok fazla yönü olduğunu fark ediyoruz.”

(EG/RT)