Kaos GL’den iki günlük “LGBTİ+ Hakları Sempozyumu”

Kaos GL Derneği, geçmiş yıllarda “Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Çözüm İçin Barış Arayışları”, “Homofobi Karşıtı Buluşma”, “Feminist Forum” ve “Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum” gibi başlıklarla düzenlediği etkinliklerine devam ediyor.
Bu yıl 9-10 Mayıs’ta Ankara’da “LGBTİ+ Hakları Sempozyumu” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, LGBTİ+ hareketinin gündemindeki başlıkların tartışılacağı bir zemin oluşturulması hedefleniyor.
Sempozyumun ilki, 2018 yılında hayatını kaybeden LGBTİ+ aktivisti, sendikacı ve yazar Kürşad Kahramanoğlu anısına yapılacak.
bianet editörü Tuğçe Yılmaz da 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek beşinci oturumda “Satır Aralarından Manşete: LGBTİ+ Haberciliği” başlığıyla bir sunum gerçekleştirecek.
Sempozyumun adres bilgisi, aşağıda yer alan formu dolduran katılımcılarla paylaşılacak.
Program
Sempozyumun tam programı ise şöyle:
9 Mayıs Cumartesi
10.00-10.10: Açılış konuşması
Bizim Kürşad / Umut Güner
10.10-10.50: Açılış oturumu
Hak örgütleri ve sendikalardan selamlama konuşmaları
10.50-11.00: Ara
11.00-13.00
1. Oturum: Siyasal Şiddet
Bu oturumda 2015’ten beri devlet stratejisi haline gelen siyasal şiddet mekanizmaları, bu siyasal şiddetin LGBTİ+ özgürlük hareketine etkileri ve siyasal şiddetle mücadele yöntemleri tartışılacak.
Elçin Aktoprak (İnsan Hakları Okulu/ İHO): “Ulusun Ahlakı”nın Dışında: Milliyetçilik, Şiddet ve LGBTİ+'lar
Işıl Kurnaz (Akademisyen): Yasama Şiddetinden Hukuki Norma En Kısa Mesafe
Yıldız Tar (Gazeteci): Siyasal Şiddet, Hegemonya Mücadelesi ve LGBTİ+ Hareketinin Geleceği
Moderatör: Berfu Şeker (Kaos GL)
13.00-14.00: Yemek molası
14.00-16.00
2. Oturum: Siyasal Şiddet
Bu oturumda 2015'ten beri devlet stratejisi haline gelen siyasal şiddet mekanizmaları, bu siyasal şiddetin LGBTİ+ özgürlük hareketine etkileri ve siyasal şiddetle mücadele yöntemleri tartışılacak.
Halide Türkoğlu (DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili), Sevda Karaca (EMEP Antep Milletvekili), Sera Kadıgil (TİP İstanbul Milletvekili)
Moderatör: Defne Güzel (Kaos GL)
16.00-16.15: Ara
16.15.-18.15
3. Oturum: Barış
Bu oturumda yürütülen çözüm süreci, süregiden savaş politikaları ve bunların LGBTİ+ hak mücadelesi ile ilişkisi tartışılacak.
Derya Arslan (DEM Parti MYK Üyesi): Barış ve Çözüm Perspektifinde Halklar ve Haklar
Yasemin Özgün (Barış Akademisyeni ve Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi Üyesi): Savaş Koşullarında Dayanışmanın Zarafeti: Feminist ve LGBTİ+ Mücadelesi
Selman (Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi Üyesi): Barış İnşasında LGBTİ+'lara Açılan Savaş
Moderatör: Özlem Şen (Kaos GL)
10 Mayıs Pazar
10.00-12.00
4. Oturum: Sağlık hakkı ve hormon
Bu oturumda cinsiyet uyum sürecine getirilen fiili engeller, hormon kısıtlamaları ve bunun translar üzerindeki etkilerinin yanı sıra; biyopolitika ve beden politikaları bağlamında iktidarın kendini nasıl yeniden inşa ettiği tartışılacak.
Selçuk Candansayar (Psikiyatr Akademisyen): Heteroseksist Tıp
L. Alp Akarçay (Öğretim görevlisi): Biyopolitika, Beden Özerkliği ve Transların Sağlık Hakkı
Janset Kalan (Trans aktivist): Cinsiyet Uyumsuzluğunda Bilgi Kimde? Travesti Bir Perspektif
Moderatör: Ecmel Deniz (Kaos GL & Hormon Hakkım Kolektifi)
12.00-12.15: Ara
12.15-14.15
5. Oturum: Medya ve Kültür Sanatta Sansür
Tuğçe Yılmaz (Gazeteci): Satır Aralarından Manşete: LGBTİ+ Haberciliği
Can Memiş (Sanat eleştirmeni): Kültür Ekosisteminde Sorumluluğu Yeniden Düşünmek: Kurumların Payına Ne Düşüyor?
Sevilay Çelenk (DEM Parti Milletvekili): Yükselen Ayrımcı Söylemler ve Dezenformasyon Karşısında LGBTİ+ ve Kadın Hakları
Moderatör: Oğulcan Özgenç (Kaos GL)
14.15-15.15: Yemek molası
15.15-18.00
6. Oturum: Aile Yılı Politikaları ve Gökkuşağı Forumu
Çerçeve sunum ve moderasyon: Berfu Şeker ve Yıldız Tar
(TY)