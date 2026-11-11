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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 18:05 11 Kasım 2026 18:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 18:14 11 Kasım 2026 18:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Kaos GL yöneticileri hakkındaki davada üç tahliye kararı

Kaos GL davasında üç kişi tahliye edilirken, dört yönetim kurulu üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta Ankara’da görülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kaos GL yöneticileri hakkındaki davada üç tahliye kararı
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“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında tutuklanan Kaos GL Denetim Kurulu üyeleri Selin Berghan, Burçin ve Metin tahliye edildi.

Kaos GL Yönetim Kurulu üyeleri Nedime Erdoğan, Umut Derin, Janset Kalan ve Baran ile gazeteci Tuğba Tekerek’in ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

Davanın ilk duruşması 24 Aralık saat 11.00’de Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Haberler ve kültür-sanat içerikleri iddianamede

Kaos GL'nin haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun 28 Ekim’de hazırladığı iddianamede, Kaos GL yöneticileri, üyeleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” ve “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, Kaos GL’nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan haber, kültür-sanat içeriği ve görselleri suçlamalara dayanak gösterdi. İddianamede bu paylaşımların “genel ahlak anlayışını ihlal ettiği” ve “çocukları eşcinselliğe özendirdiği” öne sürüldü.

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Suçlamalara dayanak gösterilen içerikler arasında LGBTİ+ karakterlerin yer aldığı Agatha All Along dizisi üzerine bir değerlendirme, gazeteci Tuğba Tekerek’in Gürcistan’daki LGBTİ+ karşıtı yasalarla ilgili haberi, 2024 Paris Olimpiyatları’nda erkek arkadaşını öpen sporcu Campbell Harrison hakkındaki haber ve kuir sanat çalışmalarına ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Savcılık, içeriklerin derneğin kurumsal hesaplarında yayımlandığını belirterek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü ve 17 kişinin ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

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Avukat Aydın: Tutukluluk cezalandırma aracına dönüşmemeli

Davayı takip eden avukatlardan Oya Aydın, üç kişi hakkında verilen tahliye kararını olumlu bulduklarını ancak diğer sanıkların tutukluluğunun devam etmesine hukuki gerekçe bulunmadığını söyledi.

Aydın, “Yatarı bile olmayan bir suçtan yönetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunması kötü muameleye dönüştü” dedi.

Dernek faaliyetleri, haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek aylarca süren tutukluluğun ölçüsüz olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

“Üç kişi hakkında verilen tahliye kararı olumlu ancak diğer arkadaşlarımızın tutukluluğunun devam etmesinin hiçbir hukuki gerekçesi yok. Tutukluluk bir cezalandırma aracına dönüştürülmemeli, tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ailem güvende operasyonları Kaos GL LGBTİ+ mahpuslar
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