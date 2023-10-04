Kaos GL ve 17 Mayıs’tan Anayasa açıklaması: Haklarımızı savunacağız

Depremle rafa kaldırılan Anayasa değişikliği, 2 Ekim 2023’te Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın yaptığı TBMM konuşmasıyla resmi olarak gene gündemimize girdi.

SPoD’DAN HALİM KIR YORUMLADI Yeni Anayasa önerileri | LGBTİ+’lar nasıl etkilenecek?

Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri, Anayasa’da yapılmak istenen değişikliklere dair açıklama yayınladı.

“Haklarımızı savunacağız” denilen açıklama özetle şöyle:

*Yapılmak istenenin hak ve özgürlükleri genişletmek olmadığının farkındayız. Bugün özgürlük alanımızı sınırlandırmaya ve ortadan kaldırmaya çalışan bir siyaset bütün gücüyle yayılıyor.

*Herkes tarafından bilinmeli ki LGBTİ+’ların haklarını budayan bir anayasa değişikliği, ileride, devleti yönetenlerin kendi gibi olmayan herkesin haklarını sınırlamak için kullanılacak. Hiçbir iktidarın kalıcı olmadığı tarihsel gerçeği dikkate alındığında, bu değişikliklere bugün alkış tutanların veya sessiz kalanların, yarın anayasayı farklı iktidarlar uyguladığında, gelecekte mağdura dönüşmesi de kaçınılmaz olacaktır.

*Türkiye’nin sivil bir anayasaya duyduğu ihtiyacı herkes gibi bizler de tespit etmekteyiz. Ne var ki sivil bir anayasa yapım sürecinin olmazsa olmazı, katılımcılıktır.

*Bütün çeşitliliği ile toplumu dışarıda bırakan, yapım süreci Meclis koridorları ve partiler arası pazarlıklardan ibaret bir anayasanın sivil olması mümkün değildir. 2012’de yeni anayasa çalışmaları sırasında dönemin AKP’li TBMM Başkanının Kaos GL de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından görüş toplamış olması, bunun göstergesidir.

*Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri olarak bir süredir savunuculuk çalışmalarımızı merkezileştirmek ve böylelikle etkisini arttırmak üzere planlamalar yapıyoruz. Haklarımıza dönük bu sınırlayıcı eğilimlere karşı insan hakları savunuculuğunu bütün paydaşlarımızı da kapsayacak şekilde daha örgütlü yapma yönündeki çabamızı savunuculuk çalışma grubumuzun varlığı ile taçlandırdık.

Geçmişte olduğu gibi bugün de güçlüyüz. Bizleri kamusal alanlardan uzak tutanların, sokakları gözaltı merkezlerine çevirenlerin endişesi de kitleselliğimiz.

*Bu anayasa değişikliği LGBTİ+’lara dönük saldırılara anayasal bir zemin yaratmaya çalışırken diğer yandan da kuşatılmış laik devlet anlayışının daha da zayıflaması anlamına gelecek.

*Bu nedenle bu anayasa değişikliğine karşı çıkarken müttefiklerimizin hiç olmadığı kadar geniş bir kesim olduğunun farkındayız. Ancak bu itirazımızın başarıya ulaşmasının yegane yolunun da farklılıkları toplumsal bir çeşitlilik olarak gören çoğulcu öznelerin bir araya gelmesinden geçtiğini de biliyoruz.

*Bu bilinçle savunuculuk çalışma grubumuzun faaliyetlerine başladığını bütün kamuoyuna duyuruyor; insan haklarının ve hukuk devleti, sosyal devlet, laik devlet, toplumsal barış gibi evrensel normlara yer vermeyen bir anayasaya itiraz eden her kesimle ve kurumla görüşmeye ve birlikte hareket etmeye açık olduğumuzu ilan ediyoruz.

YENİ ANAYASA DÜZENLEMESİ Şeren: Anayasa değişikliği LGBTİ+ nefretini kurumsallaştırır

(EMK)