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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 16:31
3 dk Okuma

"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"

KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, İstanbul Trans Pride ve Ankara Onur Yürüyüşü’nün hemen ardından gelen erişim engelini bianet'e değerlendirdi.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
"Kaos GL'nin X hesabının erişime engellenmesi basın özgürlüğüne ağır bir saldırı"
KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar

Kaos GL Derneği bünyesinde yayın hayatını sürdüren LGBTİ+ haber portalı KaosGL.org’un X (eski adıyla Twitter) hesabı, dün (23 Haziran) Türkiye’den erişime engellendi.

47 bin 500 takipçili hesaba erişimin engellenmesi, İstanbul Trans Pride ve Ankara Onur Yürüyüşü'nün hemen ardından gerçekleşti.

X, engelin yasal bir talep üzerine getirildiğini belirtse de, KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını söyledi.

31 yıllık bir geçmişleri olduğunu belirten Tar, erişim engelinin Türkiye’nin LGBTİ+ karşıtı politikalarından bağımsız olmadığını söyleyerek “Nasıl ki LGBTİ+’lar Onur Yürüyüşlerinde yasaklara karşı direniyor; ‘Yasaklarınızla yok olmadık, yasa tasarılarınızla da yok olmayacağız’ diyorsa, biz de buna bir cümle ekliyoruz: Sansürünüzle de yok olmayacağız. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz,” dedi.

“LGBTİ+’ların sesini bastırma girişimi”

Tar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz aylarda çok sayıda kadın örgütünün, feminist örgütün X hesabının engellenmesinden sonra KaosGL.org'un X hesabı da erişime engellendi. İstanbul Trans Pride ve Ankara Onur Yürüyüşü'nün hemen ardından getirildi engel, bu yüzden de manidar. Çünkü bu müdahaleyi, LGBTİ+’ların seslerini duyurabildiği Onur Ayı’nda bu sesi bastırma girişimi olarak görüyoruz.

“KaosGL.org çok uzun yıllardır LGBTİ+ haberciliği yapan, LGBTİ+’ların hikâyelerine yer vermeye çalışan bir basın kurumu, dolayısıyla X'in bu engellemesi hem ifade özgürlüğüne hem de basın özgürlüğüne çok ağır bir saldırı.

“Yasal talep üzerine hesabımızın engellendiğini söylüyor X; ancak tarafımıza hiçbir şekilde böyle bir bildirimde bulunulmadı. Bu çok keyfi bir uygulama ve Türkiye'nin özellikle medyayı ve LGBTİ+’ların bütün varoluşlarını sansürleme, kamusal alandan silme girişimine X’in de bu şekilde ayak uydurmuş olması şaşırtıcı değil. Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından, LGBTİ+’lara yönelik nefret içeriklerinin teşvik edildiği, buna karşılık LGBTİ+’ların kendi haklarını savundukları içeriklerin sansürlendiği bir tablo ortaya çıktı. Bu durum şimdi de Kaos GL’nin hesabının hedef alınmasıyla kendini gösterdi. Biz yeni X hesabımız üzerinden yayın hayatımıza ve LGBTİ+’ların hikâyesini anlatmaya devam edeceğiz.”

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“Kaos GL dergisi de yıllar önce poşete konmuştu”

Kaos GL’nin köklü bir mücadele geleneğine sahip olduğunu ve sansürle de bu mücadelenin sönümlenmeyeceğini söyleyen Tar, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“31 yıllık bir geçmişimiz; Kaos GL dergisiyle başlayan, devamında KaosGL.org ile devam eden bir geleneğimiz var. Kaos GL dergisi de yıllar önce poşete konularak sansürlenmişti; ama tüm engellemelere rağmen yayın hayatına devam etti. Bugün de KaosGL.org aynı kararlılıkla yoluna devam edecek.

“Bu sadece X hesabımıza yönelik bir engelleme değil. Hatırlarsak geçtiğimiz yıl da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KaosGL.org, ‘güvenli internet’ filtresi uygulanan kullanıcılara erişime kapatılmıştı. Şimdi de X platformu üzerinden bir sansürle karşı karşıyayız. Bu engeller her ne kadar basın ve ifade özgürlüğümüzü ihlal etse de yayın hayatımızı sürdürmemizi engelleyemeyecek.

“Nasıl ki LGBTİ+’lar Onur Yürüyüşlerinde yasaklara karşı direniyor; ‘Yasaklarınızla yok olmadık, yasa tasarılarınızla da yok olmayacağız’ diyorsa, biz de buna bir cümle ekliyoruz: Sansürünüzle de yok olmayacağız. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz.”

Kaos GL hakkında

1994 yılında Ankara’da kurulan, Türkiye’nin en eski ve en etkin LGBTİ+ örgütlerinden biri.

Aynı yıl Kaos GL dergisiyle yayın hayatına başlayan yapı, 2005’te dernekleşti. LGBTİ+ haklarının tanınması, ayrımcılıkla mücadele, görünürlük ve ifade özgürlüğü alanlarında çalışmalar yürüten Kaos GL; hukuki destek, araştırma, savunuculuk ve bağımsız habercilik faaliyetleri yürütüyor.

Dernek bünyesinde 2007 yılında kurulan KaosGL.org ise Türkiye’deki ilk LGBTİ+ haber platformu olma özelliği taşıyor. Ancak site, son yıllarda iktidarın LGBTİ+ karşıtı politikalarıyla paralel biçimde sistematik sansür uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2023 yılında "güvenli internet profili" kullanan kullanıcıların siteye erişimini engelledi.

KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik İstanbul merkezli operasyonda 18 Şubat 2025’te Ankara’daki evine yapılan baskınla gözaltına alınarak 21 Şubat'ta tutuklandı ve 30 Mayıs'ta tahliye edildi.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
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Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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Kaos GL’nin X hesabına Türkiye’den erişim engeli
Bugün 08:48
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