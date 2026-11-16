Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında Kaos GL yöneticileri, üyeleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Bilişim Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” ve “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamaları yöneltildi.

İddianamenin hazırlanmasının ardından Kaos GL Denetim Kurulu üyeleri Selin Berghan, Burçin ve Metin tahliye edildi. Yönetim Kurulu üyeleri Nedime Erdoğan, Janset Kalan, Umut Derin ve Baran ile gazeteci Tuğba Tekerek'in tutuklulukları ise devam ediyor.

Davanın ilk duruşması 24 Aralık saat 11.00’de Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaos GL’den aktarılan bilgilere göre, iddianamede derneğin internet gazetesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan haberler, sanat eserleri ve LGBTİ+ temsilleri suçlamalara delil olarak gösterildi.

Dizi eleştirileri ve haberler iddianamede

İddianamede, Kaos GL’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında “cinsel içerikli fiziki temas içeren gösteri ve hayasızca hareketler” yayımlandığı öne sürüldü.

Suçlamalara dayanak gösterilen içerikler arasında LGBTİ+ karakterlerin yer aldığı Agatha All Along dizisine ilişkin bir eleştiri, Gürcistan’daki LGBTİ+ karşıtı yasaları konu alan gazeteci Tuğba Tekerek’in haberi ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda erkek arkadaşını öpen sporcu Campbell Harrison hakkındaki haber bulunuyor.

Kuir sanat eserlerine ilişkin paylaşımlar ile LGBTİ+ bir çizerin kendi çocukluğunu anlattığı, gökkuşağı içeren bir çizim de iddianamede yer aldı.

Kaos GL avukatlarından Oya Aydın, söz konusu içeriklerin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirilmesine itiraz etti.

Aydın, “İddianamenin en önemli sorunu, Türk Ceza Kanunu’nda olmayan bir suç icat etmesidir: Eşcinselliğe özendirme suçu” dedi.

İki kişinin öpüşmesini gösteren bir görselin, eşcinsel ilişkiler hakkındaki haberlerin veya LGBTİ+ temsillerinin neden müstehcenlik suçu oluşturduğunun açıklanmadığını belirten Aydın, suçlamaların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ahlaki yargılara dayandırılamayacağını vurguladı.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

Haberlerin yayımlandığı tarihte yönetici olmayanlar da sanık

İddianamede, Kaos GL’nin mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra yedek üyeleri de sanık olarak yer aldı.

Ancak suçlama konusu yapılan bazı haber ve paylaşımlar, bu kişilerin dernek yönetimine seçilmesinden önceki tarihlere ait.

Avukat Aydın, kişilerin geçmişte dernekte görev almasının veya birbirlerini tanımasının suç ortaklığına delil oluşturamayacağını söyledi.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesini hatırlatan Aydın, her sanığın hangi paylaşımı, ne zaman ve hangi yetkiyle yaptığına ilişkin somut delillerin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Aydın ayrıca iddianamede dijital materyallere ilişkin adli bilişim incelemelerinin henüz tamamlanmadığının belirtildiğine dikkat çekti.

Erişim engeline rağmen VPN gerekçesi

İddianamede dikkat çeken bir diğer konu, Kaos GL’nin erişime engellenen internet sitesi ve sosyal medya hesapları oldu.

12 Eylül’deki operasyon sırasında derneğin internet gazetesi ve Instagram hesabı yaklaşık iki yıldır Türkiye’den erişime engelliydi.

Savcılık ise içeriklere VPN aracılığıyla erişilebildiğini belirterek bunu suçlamalar kapsamında değerlendirdi.

Avukat Aydın, erişime engelli bir hesaba VPN üzerinden ulaşılabilmesinin hesap yöneticilerinin suç işlediğini veya erişim engelini bilerek ihlal ettiğini göstermeyeceğini söyledi.

Aydın'a göre, hangi içeriklerin kaldırılmasının istendiği ve erişim engeli kararlarının muhataplarına usulüne uygun tebliğ edilip edilmediği de belirlenmedi.

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ise erişim engeli nedeniyle derneğin kendi hesabına ulaşamadığını belirterek, içeriklerin kaldırılmasının teknik olarak mümkün olmadığını ifade etti.

LGBTİ+ derneklerinden kapatma taleplerine tepki: Hak savunuculuğu suç değildir

AİHM kararı iddianamede yer almadı

Kaos GL'nin açıklamasına göre, iddianamede farklı ülkelerdeki müstehcenlik düzenlemelerine yer verilirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kaos GL hakkında daha önce verdiği ihlal kararı değerlendirilmedi.

Söz konusu karar, Kaos GL dergisinin pornografi temalı sayısının toplatılmasıyla ilgiliydi.

Aydın, müstehcenlik suçunun değerlendirilmesinde bilimsel, sanatsal ve edebî eserlerin korunmasına ilişkin hukuki güvencelerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Ayrıca LGBTİ+ bir çizerin kendi çocukluğunu anlattığı görselin suçlama konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Benzer bir görsel nedeniyle 17 Mayıs Derneği Başkanı hakkında açılan davada Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın soruşturma dosyasına sunulduğunu ancak dikkate alınmadığını söyledi.

MASAK raporunda suçla bağlantılı mali işlem tespit edilmedi

Savcılık, müstehcenlik soruşturması kapsamında Kaos GL'nin uluslararası finansman kaynaklarını da inceletti.

Avukat Aydın'ın aktardığına göre, dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yasa dışı fon aktarımı, suç geliri veya suçla bağlantılı belirli bir mali işlem tespit edilmedi.

Aydın, buna rağmen derneğin uluslararası insan hakları fonları üzerinden hedef gösterildiğini belirtti.

Selin Berghan: Çocuk haklarını en iyi bilenlerden biri LGBTİ+ hareketidir

“LGBTİ+ haberciliğine sansür operasyonu”

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, iddianamenin yalnızca dernek yöneticilerini değil, LGBTİ+ alanında yapılan gazeteciliği de hedef aldığını söyledi.

Kaos GL’nin 1994’ten bu yana yayıncılık yaptığını ve yaklaşık 20 yıldır internet gazetesi aracılığıyla günlük haber ürettiğini hatırlatan Tar, şunları söyledi:

Bu operasyon, LGBTİ+ haberciliğine sansür operasyonudur. Bu iddianame; LGBTİ+ haberciliğini, LGBTİ+’larla ilgili objektif haber yapmanın kendisini suç olarak gösteriyor.

Haberlerin yayımlanmasının kamuoyunun bilgi edinme hakkıyla ilgili olduğunu vurgulayan Tar, LGBTİ+’ları konu alan haberlerin yargılama konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Tar, “Halkın, LGBTİ+’larla ilgili haber alma hakkı yok mudur?” diye sordu.

(NÖ)