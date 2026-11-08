Kaos GL dergisi yeni sayıya çağırıyor: “Burdayım Aşkım?”

Kaos GL dergisi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu ve LGBTİ+’lara yönelik baskıların arttığı bir dönemde 32. yayın yılına giriyor. Yeni sayı, Gezi direnişiyle ortak mücadele simgesine dönüşen muzip ve kapsayıcı “Nerdesin Aşkım? / Burdayım Aşkım!” sloganını odağına alıyor.

Bu sayının ana temasını; güvenlikçi politikalara karşı gerçek "güven" arayışı, direnişin bir parçası olan neşe, müstehcenlik kavramı üzerinden uygulanan sansür ile hedefe konulan seks işçileri ve transların mücadelesi oluşturuyor.

Kaos GL'deki habere göre, yeni sayıda; güvenlikçi politikalara karşı "güven" kavramının kişisel ve örgütlü yaşamda ne anlama geldiği, "Aile Yılı" uygulamalarına karşı lubunya dayanışması ve neşenin politik mücadeledeki yeri tartışmaya açılıyor.

Aynı zamanda bir sansür mekanizması olarak kullanılan "müstehcenlik" kavramının hukuki ve toplumsal boyutları ile artan bir yoğunlukla hedefe konulan transların mücadelesi, seks işçiliği ve trans tutsakların cezaevi koşulları dosya kapsamında ele alınacak başlıca konular arasında yer alıyor.

Dosya konusu dışındaki güncel deneyim, kültür-sanat, akademik ve politik içerikli yazılara da açık olan dergi için katkılar bekleniyor.

Yayına gönderilecek içeriklerin homofobik, bifobik, transfobik, cinsiyetçi, türcü veya ayrımcı bir dil taşımaması ve daha önce Türkçe yayımlanmamış olması şartı aranıyor. Ayrıca metinlerin yayın kurulu değerlendirmesinden geçeceği ve editörlerin revizyon talep edebileceği belirtiliyor.

Katılım sunmak isteyenlerin en fazla 1.600 kelimelik Word (.doc/.docx) formatındaki yazılarını veya görsel üretimlerini 20 Aralık 2026 tarihine kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekiyor.

(EMK)