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YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 15:24 7 Eylül 2026 15:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 15:30 7 Eylül 2026 15:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Kaos GL 32. yaşını “Kültür Bahçeleri” paneliyle kutlayacak

Kaos GL, kuruluşunun 32. yılını Ankara’da düzenleyeceği “Kültür Bahçeleri” paneliyle kutlayacak. 20 Eylül Pazar günü yapılacak panelde kültür üretimi, LGBTİ+ örgütlenmesi ve “kültür savaşları” tartışılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kaos GL 32. yaşını “Kültür Bahçeleri” paneliyle kutlayacak
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Kaos GL, 32. yaşını “Kültür Bahçeleri” başlıklı panelle karşılıyor.

20 Eylül 2026 Pazar günü Ankara’da düzenlenecek etkinlik, 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinliğin adresi güvenlik gerekçesiyle yalnızca kayıt yaptıran katılımcılarla paylaşılacak.

Panel, kültürün yalnızca sanat ve estetikle ilişkili bir alan değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin, kimliklerin ve iktidar ilişkilerinin kurulduğu bir mücadele alanı olduğu fikrinden hareket ediyor.

“Kültür Bahçeleri” başlığı da kültür kelimesinin toprağı işlemek ve yetiştirmek anlamına uzanan kökenine gönderme yapıyor. Panelde “kültürün kimler tarafından ve hangi koşullarda üretildiği” ile hangi deneyimlerin kültürel alanın dışında bırakıldığı tartışmaya açılacak.

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Kültür üretimi ve lubunya örgütlenmesi

Etkinlik, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

15.30’da başlayacak “Kültür Üretimi” başlıklı ilk oturumda Sibel Yardımcı ve Sevcan Tiftik konuşacak. Yardımcı, toplumsal cinsiyet karşıtı söylemler ve bunların yarattığı korku politikaları üzerine; Tiftik ise “Aile Yılı” politikalarının lubunya örgütlerine etkisi ve Ankara’daki lubunya kültürü üzerine konuşacak.

Oturumun moderatörlüğünü Hakan Sandal-Wilson üstlenecek.

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“Kültür savaşları” tartışılacak

17.30’da başlayacak ikinci oturumun başlığı ise “Kültür Savaşları mı?”

Alara Demirel ve Ayşen Güven’in konuşmacı olacağı oturumda sanat alanında otosansür, kanon, beden politikaları ve kuir arzunun kültürel mücadele içindeki konumu ele alınacak.

Oturumu Oğulcan Özgenç yönetecek.

Panel 19.00’da sona erecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırması gerekiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kaos GL Kaos GL Derneği kültür kültürel çalışmalar
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