“Kanun Hükmü” New York’ta izleyici ile buluştu: Gerçek hayatların olduğunu hatırlatıyor

Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, ABD’nin NewwYrok kentindeki Hofstra Üniversitesi’nde düzenlenen özel gösterimde izleyicilerle buluştu. Filmin Türkiye'de gösterilmesine izin verilmiyor.

573 imza: “Kanun Hükmü” üzerindeki yasak kalksın

“Kanun Hükmü belgeseline uygulanan sansürü kabul etmiyoruz”

Hofstra’nın Sivil Katılım Merkezi’nin düzenlediği etkinlik, üniversite topluluğunu ve insan hakları savunucularını güçlü bir tanıklık ve dayanışma gününde bir araya getirdi.

Belgesel, 2016 darbe girişimi sonrasında herhangi bir gerekçe sunulmadan görevlerinden ihraç edilen iki kamu emekçisinin , bir kardiyolog ve bir öğretmenin, adalet arayışını konu alıyor. Ağır baskı koşullarında verdikleri onur mücadelesi, salonda duygusal anlar yaşattı ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Gösterimin ardından yönetmen Demirci ile gerçekleştirilen söyleşi ve soru-cevap oturumu, yaşanan adaletsizliklerin insani boyutunu daha görünür kıldı.

Katılımcılar; politik baskılar, insan hakları ihlalleri ve zorunlu göç gibi geniş kapsamlı sorunlara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe katılan Hofstra Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden bir öğretim üyesi, belgeselin etkisini şu sözlerle özetledi:

“Bu film, her politikanın ve her manşetin ardında gerçek hayatların olduğunu hatırlatıyor — parçalanmış aileler, amaçlarından koparılmış insanlar ve adalet arayışındaki toplumlar. Bu hikâyeleri doğrudan dinlemek, görmezden gelmeyi imkânsız kılıyor.”

Ne olmuştu?

Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, belgeselde yer alan kişilerden birinin yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili 22 Eylül'de açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığını duyurdu ve ekledi: "Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz."

Yönetmen Demirci ise açıklamayı ve yaptırımı "hukuka aykırı" olarak değerlendirmişti.

Ardından festival jüri üyeleri bu şekilde görevlerini yerine getiremeyeceklerini duyurmuştu. Daha sonra ise festivaldeki bazı yarışma filmleri festivalden çekilmişti.

Nejla Demirci: Bir AYM kararı yaşadığımız şeyleri değiştiremez

(EMK)