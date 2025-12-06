ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 11:31
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 11:39
2 dk Okuma

“Kanun Hükmü” New York’ta izleyici ile buluştu: Gerçek hayatların olduğunu hatırlatıyor

Gösterimin ardından yönetmen Demirci ile gerçekleştirilen söyleşi ve soru-cevap oturumu, yaşanan adaletsizliklerin insani boyutunu daha görünür kıldı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Fotoğrafta bir sinema salonu ya da etkinlik alanında çekilmiş bir sahne görülüyor. Ön planda, elinde mikrofon tutan bir kadın ayakta duruyor. Siyah, s

Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, ABD’nin NewwYrok kentindeki Hofstra Üniversitesi’nde düzenlenen özel gösterimde izleyicilerle buluştu. Filmin Türkiye'de gösterilmesine izin verilmiyor.

573 imza: “Kanun Hükmü” üzerindeki yasak kalksın
573 imza: “Kanun Hükmü” üzerindeki yasak kalksın
9 Mayıs 2024
“Kanun Hükmü belgeseline uygulanan sansürü kabul etmiyoruz”
“Kanun Hükmü belgeseline uygulanan sansürü kabul etmiyoruz”
8 Mayıs 2024

Hofstra’nın Sivil Katılım Merkezi’nin düzenlediği etkinlik, üniversite topluluğunu ve insan hakları savunucularını güçlü bir tanıklık ve dayanışma gününde bir araya getirdi.

Belgesel, 2016 darbe girişimi sonrasında herhangi bir gerekçe sunulmadan görevlerinden ihraç edilen iki kamu emekçisinin , bir kardiyolog ve bir öğretmenin, adalet arayışını konu alıyor. Ağır baskı koşullarında verdikleri onur mücadelesi, salonda duygusal anlar yaşattı ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Gösterimin ardından yönetmen Demirci ile gerçekleştirilen söyleşi ve soru-cevap oturumu, yaşanan adaletsizliklerin insani boyutunu daha görünür kıldı.

Katılımcılar; politik baskılar, insan hakları ihlalleri ve zorunlu göç gibi geniş kapsamlı sorunlara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe katılan Hofstra Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden bir öğretim üyesi, belgeselin etkisini şu sözlerle özetledi:

“Bu film, her politikanın ve her manşetin ardında gerçek hayatların olduğunu hatırlatıyor — parçalanmış aileler, amaçlarından koparılmış insanlar ve adalet arayışındaki toplumlar. Bu hikâyeleri doğrudan dinlemek, görmezden gelmeyi imkânsız kılıyor.”

Ne olmuştu?

Yönetmen Nejla Demirci'nin ihraç edilen iki kamu çalışanının mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli, belgeselde yer alan kişilerden birinin yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma Seçkisinden kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili 22 Eylül'de açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığını duyurdu ve ekledi: "Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz."

Yönetmen Demirci ise açıklamayı ve yaptırımı "hukuka aykırı" olarak değerlendirmişti.

Ardından festival jüri üyeleri bu şekilde görevlerini yerine getiremeyeceklerini duyurmuştu. Daha sonra ise festivaldeki bazı yarışma filmleri festivalden çekilmişti.

Nejla Demirci: Bir AYM kararı yaşadığımız şeyleri değiştiremez
Nejla Demirci: Bir AYM kararı yaşadığımız şeyleri değiştiremez
15 Eylül 2022

(EMK)

İstanbul
ifade özgürlüğü Kanun Hükmü nejla demirci
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
573 imza: “Kanun Hükmü” üzerindeki yasak kalksın
9 Mayıs 2024
/haber/573-imza-kanun-hukmu-uzerindeki-yasak-kalksin-295192
“Kanun Hükmü belgeseline uygulanan sansürü kabul etmiyoruz”
8 Mayıs 2024
/haber/kanun-hukmu-belgeseline-uygulanan-sansuru-kabul-etmiyoruz-295077
ALTIN PORTAKAL SKANDALLARI
Festival yöneticisi: "Tehdit edildik, 'Kanun Hükmü'nü yeniden festivalden çıkarıyoruz"
28 Eylül 2023
/haber/festival-yoneticisi-tehdit-edildik-kanun-hukmu-nu-yeniden-festivalden-cikariyoruz-285535
Kanun Hükmü belgeseli: "Bakanlığın iddialarıyla alakası yok"
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-belgeseli-bakanligin-iddialariyla-alakasi-yok-285500
'Kanun Hükmü' Antalya Altın Portakal programına geri alındı
28 Eylül 2023
/haber/kanun-hukmu-antalya-altin-portakal-programina-geri-alindi-285468
Altın Portakal jüri üyeleri: Görevimizi, 'Kanun Hükmü' seçkiye geri alınırsa yapacağız
23 Eylül 2023
/haber/altin-portakal-juri-uyeleri-gorevimizi-kanun-hukmu-seckiye-geri-alinirsa-yapacagiz-284405
Yaşam Hakları Derneği'nin çalışması: Kanun Hükmünde İhlaller
1 Aralık 2020
/haber/yasam-haklari-dernegi-nin-calismasi-kanun-hukmunde-ihlaller-235295
