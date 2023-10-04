"Kanun dışına çıkan emniyet güçleri hakkında soruşturma başlatacak mısınız?"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Muş Gençlik Merkezi üyesi Maruf Çelikel ve arkadaşı Faruk Küçükçelebi’nin evinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olan ortam dinleme cihazının bulunması üzerine Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli mecliste soru önergesi verdi.

"Üyemize baskılara son verecek misiniz?"

Temelli, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) 134’üncü madde Özel Hayatın Gizliliği başlığı altında “izinsiz ses ve görüntü alınması halinde en temel haliyle özel hayatın gizliliği ihlali suçu kapsamında değerlendirilir ve hapis cezası cezalandırılır” hükmü bağlamında verdiği önergede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Gençlik meclisi üyelerimizin siyasi faaliyetlerini engellemek, aksatmak, durdurmak için Emniyet güçlerine özel bir talimat mı verilmiştir? Şayet değil ise, gençlik meclisi üyelerimize yönelik sistematik bir şekilde devam eden baskı, gözaltı, tutuklama operasyonların nedeni nedir?

Muş Gençlik Meclisi üyemiz Maruf Çelikel ile arkadaşı Faruk Küçükçelebi’nin evinde ortam dinleme cihazını konulmasının nedeni nedir? Gençlik meclisi üyemizin evine, Emniyet Genel Müdürlüğü adına kayıtlı SIM kartını kim veya kimler koymuştur?

TCK 134’üncü maddesinde yer alan Özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal eden kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatacak mısınız?

Muş Gençlik meclisi üyemiz Maruf Çelikel’in kaldığı evin önünde sürekli bir polis otosunun bulunması, fiziki takibe alınması, telefonun polisler tarafından zorla açtırılmaya çalıştırılmasının hukuki bir izahatı var mıdır? Kanun dışına çıkan emniyet güçleri hakkında bir inceleme ve soruşturma başlatacak mısınız?

Ne olmuştu?

Yeşil Sol Parti Muş Gençlik Merkezi üyesi Maruf Çelikel ve arkadaşı Faruk Küçükçelebi evinde ortam dinleme cihazı buldu.

Kayıt cihazını ışığının yanıp sönmesi üzerine fark ettiklerini söyleyen Çelikel, "Yerleştirildiği yeri açtığımızda elektriğe bağlı olduğunu ve yedek bir bataryasının olduğunu fark ettik. Yaptıkları düzeneği iptal ettiğimizde içerisindeki Turkcell SIM kart çıktı. Yaptığımız araştırmada emniyet adına kayıtlı ve iki aydan fazladır aktif görünüyordu. Emniyet faturasını yatırıyor ve iki ayın faturası 2 bin 500 TL gelmiş. Evin içerisine, bizim olmadığımız bir zamanda gelerek yerleştirdikleri çok belli. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Birçok kez polisler tarafından takip edildiğini ifade eden Çelikel, "Defalarca eve kadar takip edildik. Evin önünde daima bir TEM aracı bulunuyordu zaten. Ajanlaştırmaya çalıştılar, ‘partiye gidersen başına geleceklerden sorumlu değiliz’ dediler. Zorla birkaç defa telefonumu açmaya çalıştılar” diye konuştu.

(ZA/EMK)