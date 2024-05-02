Kanser hastası Odabaş’ın ne nakil ne tahliye talebi kabul edildi

İstanbul Adliyesine saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan hasta mahpus Eren Odabaş’ın dosyası, olayla “hukuki ve fiili irtibatı olmadığından” ayrıldı ve hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi.

Tutuklanmadan önce İstanbul’da yumuşak doku kanseri (agresif fibromatozis) tedavisi gören Odabaş, şu anda Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde.

Gazeteci eşi Özge Kar bianet’e yaptığı açıklamada, İstanbul’daki bir cezaevine nakledilip tedavisini başladığı hastanede sürmesini talep ettiklerini söyledi.

Sağlık kurulu: Onkoloji tedavisi tercihen ilk merkezde yapılmalı

Bu talebin ardından Odabaş, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin 26 Mart tarihli sağlık kurulu raporunda, şu sonuç yer aldı: “Aralık 2018’de sağ kalçada yumuşak doku kitlesi nedeniyle opere olmuş, Çapa Tıp Fakültesinde takipteymiş, unrezektabl fibromotozis tanısı ile sorafenib planı varmış, hastalığı nadir bir hastalıktır. Onkolojik tedavileri mümkünse hastanın geçmiş takip ve tedavilerinin yapıldığı merkezde yapılması tercih edilir; mümkün değilse de kurumumuzda da hastanın tetkik ve tedavisi yapılabilir.”

Bu rapora dayanarak İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi görebilmesi için İstanbul’a yakın bir cezaevine nakledilmesi talep reddedildi.

Özge Kar, eşinin cezaevinde kalıp kalamayacağına dair heyete muayene olacağını ancak bu muayene için 2 haftadır beklediklerini, önümüzdeki hafta heyet randevusunun gerçekleşeceğini söyledi.

Aynı suçlamadan daha önce beraat etti

Odabaş hakkında 17 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede, gizli tanık ve tanık ifadelerinin yanı sıra evlerinde bulunan flaş bellek içerisindeki mektuplar delil olarak yer alıyor. Odabaş, savcılıktaki savunmasında şunları söylemişti:

“DHKPC terör örgütüne üye olma suçundan daha önce soruşturma ve kovuşturma geçirdim. Hakkımda beraat kararı verildi. Benim bu örgütle irtibatım yoktur. Olay günü Çağlayan Adliyesi'ne yapılan silahlı saldırı eylemi ile hiçbir irtibatım yoktur. Evimde yapılan arama sonucunda bulunan flash bellekler bana ve eşime aittir. Bunlarda genel olarak düğün, nişan ve özel günlere ilişkin fotoğraflarımız vardır. Ben kanser hastasıyım ve bakmakla yükümlü olduğum 1 yaşında kızım var.”

İstanbul Adliyesine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili operasyonda gözaltına alınan Odabaş hakkındaki iddianamede bu suçlama yer almıyor. Dosyası, ilgili bulunmadığı için silahlı saldırıya dair soruşturma dosyasından ayrıldı.

Tahliyesine dair başvurusu da 28 Mart’ta reddedildi.

(AS)