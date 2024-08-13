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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:02
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 11:02
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Kandıra’daki çöp tesisi ÇED toplantısı protestolar nedeniyle iptal edildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kurulması planlanan çöp tesisinin ÇED toplantısının yapılmasına izin vermeyen halk, belediye başkanlarını istifaya davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kandıra’daki çöp tesisi ÇED toplantısı protestolar nedeniyle iptal edildi
Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kurulması planlanan çöp tesisine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin Halkın Katılım Toplantısı, protestolar nedeniyle yapılamadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ÇED sürecinin bir parçası olarak dün (12 Ağustos) düzenlenmesi planlanan toplantı için Kandıra Namazgâh Kültür Merkezi'nde toplanan bölge halkı, projeye karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla bir araya geldi.

Projeden etkilenecek köylerde yaşayan çok sayıda yurttaş, ellerinde döviz ve pankartlarla kültür merkezi önünde toplandı.

Protestocular, düdük ve ıslıklar eşliğinde projeye karşı olduklarını söylerken, yoldan geçen araçlar korna çalarak yurttaşlara destek verdi. 

Tutanak talebi

Kuzey Ormanları Savunması’nın aktardığına göre, alınan güvenlik önlemleri nedeniyle protestocular toplantı saatine kısa bir süre kala salona girebildi.

Salon içinde de devam eden ıslıklı ve sloganlı protestolar, toplantının açılmasına izin vermedi. Güçlü ses sistemi kullanılmasına rağmen katılımcıların protestoları nedeniyle toplantı açılamadı ve görevli, hiçbir bilgilendirme yapmadan toplantının sona erdiğini duyurdu.

Toplantının yapılamadığına dair bir tutanak tutulmasını talep eden sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar, yetkililerden ıslak imzalı bir tutanak istedi. Ancak, yetkililerin bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine katılımcılar, kendi aralarında bir tutanak düzenleyerek durumu kayıt altına aldılar.

İstifa çağrısı

Bu esnada protestocular, boşalan kürsüyü işgal ederek projeye neden karşı olduklarını anlatmaya başladı. Ancak belediye görevlileri, ses düzeninin elektriğini keserek bunu engelledi. 

Toplantı salonundan Kandıra Belediye binasına yürüyüşe geçen kalabalık, burada da tepkilerini dile getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, istifaya davet edildi.

Kocaeli Çevre Platformu tarafından düzenlenen eyleme, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Kuzey Ormanları Savunması ve Kocaeli'deki meslek odaları destek verdi.

Bölge halkının tepkisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un birkaç gün önceki ziyaretinde de yükselmişti. (TY)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kandıra belediyesi çöp tesisi halkın katılım toplantısı ÇED murat kurum
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