Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan depremle ilgili ön değerlendirme raporu yayımladı.

Raporda, 23 Nisan 2025 günü saat 12:49’da, Marmara Denizi’nde (40.8327 K, 28.2267 D) meydana gelen depremin hem yerel büyüklüğü (Ml) hem de moment büyüklüğü (Mw) 6.1 olarak açıklandı. Depremin odak derinliği ise 15.2 km olarak hesaplandı; bundan hareketle “sığ odaklı” bir deprem olarak tanımlandı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı ve 6.92 kilometre derinlikte meydana geldiğini, toplam 13 saniye sürdüğünü açıkladı. Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.

TIKLAYIN - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü - 23 Nisan 2025 Silivri Açıkları-İstanbul (Marmara Denizi) M6.1 Depremi Ön Değerlendirme Raporu

Beş ilçede deniz seviyesi değişti

Rapora göre, depremin ardından yalnızca altı dakika içinde, KRDAE tarafından tsunami uyarı mesajları Türkiye’de AFAD’a, bölgesel sistem üyelerine ise ilgili merkezlere iletildi. Raporda şu bilgiler yer aldı:

“Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. İstanbul Silivri İstasyonu’nda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde 2 cm, Balıkesir Erdek’te 6 cm, Yalova Esenköy’de 4 cm, Tekirdağ Şarköy’de 5 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmiştir.”

Tsunami tehlikesinin geçtiğine dair son mesajın 16.53’te gönderildiği belirtildi.

En yakın ilçe Silivri, şiddet değeri merkezde 8

Deprem, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bölümünde hissedildi. Merkeze en yakın ilçelerden biri olan Silivri’nin, yalnızca 28.9 km uzaklıkta olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, depremin merkez üssünde şiddet değeri VIII (8 – çok şiddetli), karadaki bazı bölgelerde ise V (5 – orta şiddetli) olarak belirlendi. Bu değer, yapısal hasar ve insanlarda ciddi sarsıntı hissiyle eşleşiyor.

Depremin büyüklüğü, fay hattında açığa çıkan enerjiyi ifade ederken; şiddeti, bu depremin yeryüzünde insanlar ve yapılar üzerindeki etkisini gösterir.

“Her birey hazırlıklı olmalı”

Raporun son bölümü, kamuoyuna yönelik önemli uyarılar içerdi. “Afetlere hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını önlemek açısından büyük önem taşır,” denilerek şu öneriler sıralandı:

Riskleri önceden hesaplayın, afet planı yapın!

Binanızın sağlamlığını kontrol ettirin!

Eşyalarınızı sabitleyin!

Deprem sırasında ve sonrasında neler yapacağınızı öğrenin!

Ayrıca tsunami riskine dikkat çekilerek, “Çoğunlukla tsunaminin yaklaştığının ilk işareti büyük bir su dalgası değil, denizin ani olarak geri çekilmesidir. Bu nedenle, deniz kıyısındayken bir deprem hissettiğinizde ve/veya deniz çekilmesi gözlediğinizde tsunami tehlikesini hatırlayın ve hızlı bir şekilde yüksek yerlere doğru gidip kıyılardan uzaklaşın,” uyarısı yapıldı.

“Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir” KRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, depremin ardından dün (23 Nisan) kurum merkezinde basın toplantısı düzenledi. Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, 23 Nisan depreminin, 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi. Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı’nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti. 2019’da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, “Bu depremin ardından 2 kez 5’ten büyük artçı deprem oldu. 6,1’lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir,” dedi. *Prof. Dr. Nurcan Meral Özel (Fotoğraf: AA)

(VC)