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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 13:36
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Kandilli'den açıklama: 445 artçı sarsıntı meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremden bugüne kadar 445 artçı depremin yaşandığını, artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında yoğunlaştığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kandilli'den açıklama: 445 artçı sarsıntı meydana geldi
*Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi'nde 23 Nisan’da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından 'Marmara Denizi Depremi Bilgilendirme Notu' paylaştı. 

Kandilli, bugüne kadar (26 Nisan)  445 artçı sarsıntı meydana geldiğini, ilk ana depremin ardından 5,2 büyüklüğünde iki ana artçı depremin olduğunu belirtti. 

Açıklamada, artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
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Kandilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI 8 ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V'e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtlar incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyar 16:53 itibar ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduguna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.”

Kandilli Rasathanesi, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtti ve yurttaşların riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: Biri 6.2 büyüklüğünde
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: Biri 6.2 büyüklüğünde
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(RT)

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