HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 11:19
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 11:23
1 dk Okuma

Kanal İstanbul soruldu: Bakanlıktan yine aynı yanıt

Sazlıdere Havzası’ndaki konut projeleri nedeniyle tartışmaların odağına oturan Kanal İstanbul hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yöneltilen soruda, “Kanal inşaatı ne zaman başlayacak?” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kanal İstanbul soruldu: Bakanlıktan yine aynı yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” sözleriyle gündeme getirdiği, uzmanların ise büyük bir çevre felaketine yol açacağını belirttiği Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Son dönemde özellikle Sazlıdere Havzası’ndaki konut projeleri nedeniyle tartışmaların odağına oturan Kanal İstanbul hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yöneltilen soruda, “Kanal inşaatı ne zaman başlayacak?” denildi.

“Çalışmalar sürüyor”

Bakanlık, verdiği yanıtta şöyle denildi: 
“Kanal İstanbul Projesi’nin kazı çalışmalarına başlanmadan önce güzergâh üzerindeki mevcut projelerin deplase edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda proje alanı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.”

3 yıldır değişmeyen yanıt

Bakanlık daha önce de benzer sorulara aynı yönde cevaplar vermişti. Örneğin 2022’de, proje için “İlgili kamu kurumlarıyla koordineli çalışmalarımız devam etmektedir, en uygun zamanda ihalesi yapılacak” denilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kanal istanbul ekoloji cumhurbaşkanı ekolojik yıkım ulaştırma bakanlığı
