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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 17:42
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Kanal İstanbul Projesi’ne yargı freni

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliklerini hukuka aykırı bularak iptal etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kanal İstanbul Projesi’ne yargı freni
Görsel: Anadolu Ajansı

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliklerini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkemenin verdiği karar, projenin planlama süreçlerini büyük ölçüde etkileyebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) aktardığına göre, mahkeme, rezerv yapı alanı kararının gerekli bilimsel ve teknik analizler yapılmadan alındığını ve bu kararın kentsel dönüşüm amacından uzaklaşarak İstanbul’un doğal alanlarını tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğunu belirtti.

Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerin, İstanbul’un orman, tarım ve su havzaları gibi korunması gereken doğal alanlarını içerdiği ifade edildi. Kararda, bu ilanların detaylı bir inceleme ve rapor hazırlanmadan yapıldığına dikkat çekildi.

Planlar dayanıksız hale geldi

Rezerv alan kararına dayandırılarak yapılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği de iptal edildi. Mahkeme, bu planın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunu vurguladı. Planlama sürecinde kurum görüşlerinin eksik olduğu, detaylı altyapı raporlarının hazırlanmadığı ve mevcut çevre düzeni planının köklü biçimde değiştirildiği belirtildi.

Mahkeme, rezerv alan kararının iptaliyle birlikte, Kanal İstanbul’a ilişkin diğer tüm planların hukuki dayanaktan yoksun hale geldiğini ifade etti. Karar, projenin tüm planlama ve uygulama süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Ne anlama geliyor?

Mahkeme kararı, Kanal İstanbul Projesi'nin hukuki ve çevresel dayanaklarının zayıfladığını gösteriyor. Karar, projenin çevresel etkileri, altyapı sorunları ve doğal kaynaklara verebileceği zararlar nedeniyle kamu yararı ilkesine uygun olmadığını ortaya koyuyor.

Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin bu karar, projeyle ilgili diğer davaların sonucunu da etkileyebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ve bilirkişi raporunun lehe olduğu bir başka davada da iptal kararının çıkması bekleniyor. Bu karar, Kanal İstanbul Projesi’nin geleceği üzerinde kritik bir etki yaratabilir ve daha fazla yasal ve çevresel denetimi gündeme getirebilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kanal istanbul İBB
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