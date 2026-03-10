Kanada’daki okul saldırısında yaralanan öğrencinin ailesinden OpenAI’a dava

Kanada’nın British Columbia eyaletinde 10 Şubat’ta bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan öğrencinin ailesi, ABD’li teknoloji şirketi OpenAI’ın, saldırganın can kaybına yol açabilecek bir eylemi planlamak için ChatGPT’yi kullandığına dair “özel bilgiye sahip olduğunu” iddia etti.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, aile, ChatGPT’nin saldırgan tarafından “sırdaş, işbirlikçi ve müttefik” gibi kullanıldığını ve saldırının planlanmasına “yardımcı olacak şekilde” davrandığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre aile, saldırıda yakın mesafeden üç kurşunla vurulan öğrencinin kalıcı bilişsel ve fiziksel engellere yol açabilecek ağır beyin hasarı aldığını ifade etti.

OpenAI, olaydan aylar önce saldırganın uygulama içindeki faaliyetlerini değerlendirdiklerini ve hesabını kapattıklarını; ancak durumu polise bildirmediklerini açıklamıştı.