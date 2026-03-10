ENGLISH KURDÎ
10 Mart 2026
Kanada’daki okul saldırısında yaralanan öğrencinin ailesi, OpenAI’a dava açtı

Aile, saldırganın ChatGPT’yi “sırdaş, işbirlikçi ve müttefik” gibi kullandığını ve aracın saldırının planlanmasına yardımcı olacak şekilde davrandığını iddia etti.

BİA Haber Merkezi

Kanada’nın British Columbia eyaletinde 10 Şubat’ta bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan öğrencinin ailesi, ABD’li teknoloji şirketi OpenAI’ın, saldırganın can kaybına yol açabilecek bir eylemi planlamak için ChatGPT’yi kullandığına dair “özel bilgiye sahip olduğunu” iddia etti.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, aile, ChatGPT’nin saldırgan tarafından “sırdaş, işbirlikçi ve müttefik” gibi kullanıldığını ve saldırının planlanmasına “yardımcı olacak şekilde” davrandığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre  aile, saldırıda yakın mesafeden üç kurşunla vurulan öğrencinin kalıcı bilişsel ve fiziksel engellere yol açabilecek ağır beyin hasarı aldığını ifade etti.

OpenAI, olaydan aylar önce saldırganın uygulama içindeki faaliyetlerini değerlendirdiklerini ve hesabını kapattıklarını; ancak durumu polise bildirmediklerini açıklamıştı.

Ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı

Kanada’nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı, Aralık 1989’da Montreal kentinde “L'Ecole Polytechnique” okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası, ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçmişti. (TY)

yapay zeka Kanada ChatGPT OpenAI okul saldırısı
