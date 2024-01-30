Kanada, Türkiye'ye yönelik askeri teknoloji ambargosunu kaldırdı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

Ne olmuştu?

Kanada, Türkiye'nin 2019'daki Suriye'ye yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu koydu. Ancak karşılıklı görüşmeler sonucunda Kanada Haziran 2020'de bu kararından geri adım attı.

Ancak Kanada hükümeti Türkiye’de üretilen insansız hava araçlarının (İHA) Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da savaşan Azerbaycan tarafından kullanılmasını gerekçe göstererek bazı parçaların Türkiye’ye satışını tekrar yasakladı. Ekim 2020 itibariyle Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koydu.

Süreç içerisinde Kanada'nın İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlamasından sonra ambargoyu kaldıracağı bildirildi.

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(HA)