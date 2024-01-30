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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 10:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 11:10
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Kanada, Türkiye'ye yönelik askeri teknoloji ambargosunu kaldırdı

Kanada, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta Türkiye'ye satılan teknolojilerin kullanıldığını belirterek Ekim 2020'de askeri teknoloji satışına yasak getirmişti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kanada, Türkiye'ye yönelik askeri teknoloji ambargosunu kaldırdı
Fotoğraf: Baykar / X

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

Ne olmuştu?

Kanada, Türkiye'nin 2019'daki Suriye'ye yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu koydu. Ancak karşılıklı görüşmeler sonucunda Kanada Haziran 2020'de bu kararından geri adım attı.

Ancak Kanada hükümeti Türkiye’de üretilen insansız hava araçlarının (İHA) Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da savaşan Azerbaycan tarafından kullanılmasını gerekçe göstererek bazı parçaların Türkiye’ye satışını tekrar yasakladı. Ekim 2020 itibariyle Türkiye’ye yönelik savunma sanayi ihracatına ambargo koydu.

Süreç içerisinde Kanada'nın İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlamasından sonra ambargoyu kaldıracağı bildirildi.

Kanada Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
Kanada Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
6 Ekim 2020

(HA)

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31 Mayıs 2022
/haber/kanada-dan-bireysel-silahsizlanma-adimi-262610
YENİ RAPOR
"Kanada, Suudi Arabistan'a silah satışlarını sürdürüyor"
12 Ağustos 2021
/haber/kanada-suudi-arabistan-a-silah-satislarini-surduruyor-248624
"SINIR İÇİNDE KULLANAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"
Kanada, İHA için ihraç iznini iptal etti
13 Nisan 2021
/haber/kanada-iha-icin-ihrac-iznini-iptal-etti-242358
Kanada Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
6 Ekim 2020
/haber/kanada-turkiye-ye-askeri-teknoloji-satisini-durdurdu-232188
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