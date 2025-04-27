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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2025 11:02
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2025 11:06
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Kanada'da festival alanına araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sürücünün gözaltına alındığı belirtilirken, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kanada'da festival alanına araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: AA

Kanada'nın Vancouver kentinde bir sürücünün, aracını sokak festivalindeki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerel saatle 20.00 sularında bir aracın Filipinli topluluğun düzenlediği sokak festivalinde kalabalığın arasına daldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar bulunuyor.

Sürücünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yerde en az yedi yaralının olduğu görülüyor.

(EMK)

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