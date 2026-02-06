Kanada'da aktivistlerden 'Hırsızdan çal' çağrısı

Kendilerini 'Robin des Ruelles' (Sokakların Robin'i) olarak adlandıran yaklaşık 60 kişilik bir grup, maskeleri ve şapkalarındaki kırmızı tüyler ile Salı günü Rachelle-Bery'deki bir dükkandan binlerce dolarlık yiyecek çaldı. Alınan yiyecekler şehirdeki ortak kullanımlı buzdolaplarına teslim edildi, bir kısmının ise Hochelaga mahallesindeki devlet destekli konutların önüne bırakıldı.

Eylemin ardından yapılan açıklamada, "İki işte çalışmak bile karnınızı doyurmaya, başınızın üstünde bir çatıya sahip olmaya ve ailenize bakmaya yetmediğinde, her türlü yol meşru hale gelir. Yozlaşmış bir sisteme karşı direnmeye karar verdik ve bizim kadar yorulmuş diğerlerini de aynısını yapmaya teşvik ediyoruz." denildi.

Grup tarafından paylaşılan fotoğraflarda, siyah giysili üç kişinin "hırsızdan çal" yazılı grafiti bulunan bir binanın önünden geçerek içeri girdiği görülürken, bir diğer fotoğrafta ise ücretsiz yemek reklamı yapan bir tabelanın altında karda duran yeşil ve kırmızı hediye paketleri yer alıyordu.

Grup, "Robin des ruelles olmak kolaydır: Bir grup CEO'nun, nüfusun geri kalanı yemek yemek için mücadele ederken bizim sırtımızdan kâr etmeye devam etmesine karşı çıkmaktır" çağrısı yaptı.

Aynı grup, Aralık ayında yaşanan ve Noel Baba ile elf kılığına girmiş kişilerin, artan gıda fiyatlarını protesto etmek amacıyla farklı bir mağazayı soyduğu iddia edilen önceki bir olayın sorumluluğunu da üstlenmişti.

Montreal polis sözcüsü, Salı günü saat 20:20 civarında Boul. St-Laurent üzerindeki bir bakkalda meydana gelen hırsızlık ve duvar yazısı olaylarının, iddiaya göre "birkaç" maskeli kişi tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı.

Jean-Pierre Brabant, olayda kimsenin yaralanmadığını ve polis memurlarının hırsızları bulmak için güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğini ve görgü tanıklarıyla görüştüğünü söyledi.

