Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti

Justin Trudeau, Ottawa'daki ikametgahından yaptığı açıklamada, "Başbakanlığında her sabah uyandığında, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldı[ğını]" söyledi.

Trudeau, parti liderliğinden çekilme kararını duyururken, Liberallerin genel seçim döneminde karşı karşıya oldukları zorlu mücadeleye dikkat çekti ve halefi bulunur bulunmaz görevi bırakacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı, "ülke gelecek seçimin gerçek bir seçim olmasını hak ediyor ve eğer parti içi mücadelelerle uğraşmak zorunda kalacaksam, o seçimde en iyi seçenek olamayacağım benim için [artık] netleşti." dedi.

Trudeau kimdir? 53 yaşındaki Justin Trudeau, 2015'te iktidara geldikten sonra Liberal Partiyi 2019 ve 2021'de girdiği iki seçimde de başarıya ulaştırmıştı. 2000'de ölen ülkenin eski karizmatik başbakanı Pierre Trudeau'nun en büyük oğlu olan Justin Trudeau, siyasete atılmadan önce snowboard eğitmeni, barmen, koruma ve öğretmen olarak çalıştı. İlk kez 2008'de Québec'in işçi sınıfı ağırlıklı Papineau seçim bölgesinden yüzde 41,5 oyla Avam Kamarası'na seçilen Justin Trudeau, parlamentoda bulunduğu dönemde partizan atamaları sonlandırmak ve bağımsız, liyakate dayalı bir seçim süreci oluşturarak Senatoyu daha şeffaflaştırmak üzere çaba gösterdi. İlk iki başbakanlığı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir ticaret anlaşması imzaladı ve Kanada'nın sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla bir karbon vergisi getirdi. Üç çocuk babası Trudeau ayrıca esrarın yasallaştırılması, kayıp ve öldürülen yerli kadınlara yönelik soruşturma açılması ve ötenazinin yasallaştırmasını sağladı.

Trudeau neden istifa zorunda kaldı?

Trudeau'nun popülaritesi son aylarda azalmış, hükümet bir dizi güven oylamasında düşmekten kıl payı kurtulmuş ve partideki karşıtları istifasını ister olmuştu.

Trudeau, seçimlere Liberallerin başında girmek üzere görevde kalmayı amaçlarken ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Trump'ın tarife dayatmasına nasıl yanıt verileceği konusunda Trudeau ile düştüğü anlaşamazlık üzerine 2024 sonuna doğru istifa ederek başbakana muhalefet bayrağı açan ilk Liberal oldu.

Freeland'ın açtığı bayrağın altında toplanmaya başlayan Liberal parlamenterlerin sayısı artmaya ve istifa çağrıları güçlenmeye başlayınca Trudeau pazartesi günü kararını açıkladı.

Bundan sonra ne olacak?

Trudeau, Genel Vali Mary Simon'dan Kanada Parlamentosunun 24 Mart'a kadar oturumlarını durdurmasını istedi. Vali talebi onaylamasıyla, Liberallerin Trudeau'nun yerine geçecek kişiyi belirleme çalışmalarını başlatmasını sağladı.

Anketler, 20 Ekim'den önce yapılması zorunlu genel seçimlere Trudeau'nun liderliğinde girmesi halinde Liberal Parti'nin Muhafazakar rakipleri karşısında ağır bir yenilgiye uğramasın olasılığının yüksek olduğunu gösteriyodu.

Trudeau, kararını açıklarken "Parti, ülke çapında rekabetçi bir süreçle gelecekteki liderini seçtikten sonra parti lideri ve başbakan olarak çekilmeyi düşünüyorum." dedi.

Takvimin sıkışıklığı Liberaller yeni başkanlarını seçmeden seçime girme olasılığını da gündeme getiriyor.

Liberallerin karşısında Trump'ın Kanada versiyonu Pierre Poilievre var

Anketlere göre, Muhafazakarların lideri Pierre Poilievre, Justin Trudeau'ya 20 puan fark atıyor.

Poilievre, kaba saba ve ağzı bozuk söylemiyle tanınıyor. Montréal Belediye Başkanı Valérie Plante'yi "beceriksiz", Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh'i "satılmış" ve Trudeau'yu "zayıf" ve "çılgın" olarak niteliyor.

Son hakaretiyle nisanda "parlamentere yakışmayan dille konuştuğu" gerekçesiyle Avam Kamarasından geçici olarak atılan Poilievre, Trumpvari kabalık ve sivriliği dolayısıyla akılda kalan ifadelerle konuşmayı tercih ediyor.

Politik önerileri de ekolojik önlemleri hiçe sayan, örneğin federal karbon vergisinin kaldırılması gibi çağrılara dayanıyor. Kendisini Trump, Arjantin Başkanı Milei, Macaristan Başkanı Orbán gibi seçkinler ve geleneksel medya tarafından itilip kapılan bir "kurban" olarak görüyor.

Ayrıca kadınlar tarafından da sevilmiyor, bu yönüyle de Trump ile benzeşiyor.

Ve elbette, Trump'ın yolundan giderek "Önce Kanada!" sloganıyla yola çıkıyor.

(AEK)