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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 08:52
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 08:55
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Kanada Başbakanı Carney: Eylülde Filistin devletini tanıyacağız

Carney Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 2026’da genel seçim düzenleme sözü verdiğini hatırlatarak, Kanada’nın Filistin halkına 30 milyon dolarlık ek insani yardım ve Batı Şeria’nın istikrarı için de 10 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kanada Başbakanı Carney: Eylülde Filistin devletini tanıyacağız

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail’in Gazze’deki uygulamalarını sert bir dille eleştirerek, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin’i resmi olarak devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Carney, “2025 Eylül’ünde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bu kararımız, Filistin yönetiminin uzun zamandır beklenen reformlara öncülük etme taahhüdüne dayanıyor,” dedi.

İsrail’in saldırıları sonucu on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğine ve binlercesinin açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Carney, Kanada’nın Gazze’deki insani krizin derinleşmesinden İsrail hükümetini sorumlu tuttuğunu belirtti. “Kanada, Gazze’deki durumun bu kadar kötüleşmesini kınıyor,” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm vizyonuna yıllardır bağlı olduklarını ancak barış sürecinden beklenen sonucun alınamadığını ifade eden Carney, mevcut yaklaşımın sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, İsrail parlamentosu Knesset’te Batı Şeria’nın ilhakını içeren yerleşim planı gibi adımların barış çabalarına ciddi zarar verdiğini vurgulayan Carney, Gazze’deki insani durumun hızla kötüleştiğini ve İsrail’in temel yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasını engellediğini dile getirdi.

“İsrail için kalıcı barış, ancak yaşanabilir ve istikrarlı bir Filistin devletinin tanınmasıyla mümkündür. Aynı zamanda İsrail’in güvenlik hakkı da vazgeçilmezdir” dedi.

Carney ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 2026’da genel seçim düzenleme sözü verdiğini hatırlatarak, Kanada’nın Filistin halkına 30 milyon dolarlık ek insani yardım ve Batı Şeria’nın istikrarı için de 10 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıkladı.

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(EMK)

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/haber/yonetmen-bouabdallah-filistinlilere-yapilan-zulum-ispanyol-engizisyonuna-benziyor-308802
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