DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 00:37
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 02:09
2 dk Okuma

Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Portekiz ve Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Ülkelerin liderleri yaptıkları açıklamalarla, Filistin Devleti'ni resmen tanıyışlarını uluslararası camiayla paylaştılar. Fransa Başkanı Emmanuel Macron da Pazartesi günü BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Filistin'i tanıdıklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Portekiz ve Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu
Filistin bayrağı, devleti tanıyan Birleşik Krallık, Fransa, Porteskiz ve Avustralya bayraklarıyla (temsili)

Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve Portekiz'in de katılımıyla bugüne kadar Filistin devletini tanıyan devlet sayısı 145’i geçti.

Filistin'i tanımayanlar hangileri?

Filistin'i tanımayan Avrupa Birliği üyeleri: Almanya, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Çekya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Lüksemburg (tanıma planları var) ve Belçika (koşullu niyet açıkladı),

AB üyeleri dışında ABD, Yeni Zelanda, Japonya, İsviçre, İzlanda ve Güney Kore de Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Tanımaların anlam ve önemi

Filistin'in tanınmasının simgesel ve diplomatik değeri öne çıkıyor:

  • Tanıma, Filistin’in uluslararası meşruiyetini pekiştiriyor.

  • İsrail’in tek taraflı “Filistin devleti yoktur” tezini zayıflatıyor.

  • Filistin’in BM ve diğer uluslararası örgütlerde daha güçlü bir siyasi-ahlaki zemine sahip olmasını sağlıyor.

"Batı" bloku içinde Filistin lehine kırılma doğuruyor

  • Daha önce Filistin’i tanıyan 140’tan fazla ülke çoğunlukla Asya, Afrika ve Latin Amerika’daydı.

  • Ancak Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Anglo-Sakson dünyasında İsrail yanlısı çizgi hâkimdi.

  • Şimdi bu hattın kayması, ABD ve İsrail’in diplomatik yalnızlığını artırıyor.

Filistin'i tanıyan ülkelerde iç politikada yeni dengeler oluşuyor

  • Hükümetler, kamuoyunda artan Gazze savaşı ve sivil kayıplara tepkiyi dikkate almak zorunda kaldılar.

  • Özellikle genç kuşaklarda Filistin’e sempati, siyasi bir baskı unsuru oldu.
  • Tanımanın kendisi İsrail’in fiilî işgalini değiştirmiyor. Ancak Filistin temsilciliklerinin statüsü yükseliyor, bazı ikili anlaşmaların önü açılıyor (örneğin ticaret, eğitim, kalkınma yardımı alanlarında).

  • Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM forumlarında Filistin’in “devlet” sıfatıyla hareket etmesine daha geniş destek sağlıyor.

Jeopolitik sonuçlar

  • ABD’nin Orta Doğu barış sürecindeki tekeli sorgulanıyor.

  • AB içinde İsrail’e sınırsız desteğin tartışmalı hale gelmesi, bölgesel diplomasiye yeni manevra alanı açıyor.
New York
Filistin'in tanınması gazze saldırıları İsrail Birleşmiş Milletler
