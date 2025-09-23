Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Portekiz ve Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve Portekiz'in de katılımıyla bugüne kadar Filistin devletini tanıyan devlet sayısı 145’i geçti.

Filistin'i tanımayanlar hangileri?

Filistin'i tanımayan Avrupa Birliği üyeleri: Almanya, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Çekya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Lüksemburg (tanıma planları var) ve Belçika (koşullu niyet açıkladı),

AB üyeleri dışında ABD, Yeni Zelanda, Japonya, İsviçre, İzlanda ve Güney Kore de Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Tanımaların anlam ve önemi

▶ Filistin'in tanınmasının simgesel ve diplomatik değeri öne çıkıyor:

Tanıma, Filistin’in uluslararası meşruiyetini pekiştiriyor.

İsrail’in tek taraflı “Filistin devleti yoktur” tezini zayıflatıyor.

Filistin’in BM ve diğer uluslararası örgütlerde daha güçlü bir siyasi-ahlaki zemine sahip olmasını sağlıyor.

▶ "Batı" bloku içinde Filistin lehine kırılma doğuruyor

Daha önce Filistin’i tanıyan 140’tan fazla ülke çoğunlukla Asya, Afrika ve Latin Amerika’daydı.





Ancak Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Anglo-Sakson dünyasında İsrail yanlısı çizgi hâkimdi.





Şimdi bu hattın kayması, ABD ve İsrail’in diplomatik yalnızlığını artırıyor.

▶ Filistin'i tanıyan ülkelerde iç politikada yeni dengeler oluşuyor

Hükümetler, kamuoyunda artan Gazze savaşı ve sivil kayıplara tepkiyi dikkate almak zorunda kaldılar.





Özellikle genç kuşaklarda Filistin’e sempati, siyasi bir baskı unsuru oldu.

Tanımanın kendisi İsrail’in fiilî işgalini değiştirmiyor. Ancak Filistin temsilciliklerinin statüsü yükseliyor, bazı ikili anlaşmaların önü açılıyor (örneğin ticaret, eğitim, kalkınma yardımı alanlarında).





Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM forumlarında Filistin’in “devlet” sıfatıyla hareket etmesine daha geniş destek sağlıyor.

▶ Jeopolitik sonuçlar