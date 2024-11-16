“Kamusal görevimiz olan gazeteciliği inatla yapmaya devam edeceğiz”

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası’nın (DİSK Basın-İş) çağrısıyla bugün bir araya gelen gazeteci, yazar, milletvekili ve sanatçılar, gazetecilere yönelik baskı ve şiddeti İstanbul Tünel Meydanı’nda protesto etti.

Batman’daki kayyım protestoları sırasında, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından önü kesilen ve fiziksel şiddete maruz kalan Yeni Yaşam Gazetesi dağıtımcısı Veysi Akören’in gözaltına alınma girişimine de dikkat çekilen eylemde “Gazetecilik suç değildir” yazılı pankart açıldı.

Basın açıklamasında “Gerçekler karanlıkta kalmayacak” manşetiyle çıkan Yeni Yaşam Gazetesi ve tutuklanan 10 Haber muhabiri Furkan Karabay’ın fotoğrafları taşınırken, “Özgür basın susturulamaz” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarıyla dayanışma mesajı verildi.

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Ekim ayındaki hukuksuzluklar

Yalnızca ekim ayında en az 9 gazetecinin haber takibi sırasında engellendiğini, 39 davada 104 gazetecinin yargılandığını ve 11 gazeteciye toplamda 19 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası verildiğinin belirtildiği basın açıklaması özetle şöyle:

“AKP- MHP iktidarı, yeni yasama yılının açılması ile birlikte ‘yumuşama’ söylemlerinde bulunsa da sahadaki yansımasının tam tersi olduğunu görüyoruz. Sadece Ekim ayında, en az 9 meslektaşımız haber takibi sırasında engellenerek, polisin şiddeti ve tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Adliye koridorlarındaki gazetecilerin mesaileri, Ekim ayında da yoğun bir şekilde sürdü. 39 dosyada 104 gazetecinin yargılandığı bu davalar sonucu, 11 gazeteciye 19 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası verildi. 7 gazeteciye soruşturma açılırken, 6 gazeteci hakkında ise dava açıldı.

“DİSK Basın-İş Sendikası üyesi Furkan Karabay, haberinde anlattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu yaşadı. Baronların, katillerin, suç makinelerinin, çete liderlerinin elini kolunu sallayarak gezdiği ülkede gazeteciler tutuklanıyor. Yargı bataklığında onurlu, dürüst, cesur gazeteciyi boğmak istiyorlar. Furkan’ın dediği gibi ‘hukuk bir gün hepimize lazım olmaz mı?’

“AKP iktidarı, bir taraftan ‘Barış’ söylemlerini dile getirirken, bir taraftan da sahada barış isteyenlere dönük baskılarını ve saldırılarını arttırarak, gazetecileri de hedef aldı. İktidarın bu politikaları temelinde, 9 gazetecinin gözaltına alındığı Ekim ayında 11 gazeteci kötü muameleye maruz kalırken, 7 gazeteci de tehdit edildi. Gerçekleri halktan saklamayı kendine ilke edinen iktidar, bununla yetinmeyip 119 sosyal medya hesabına erişim engeli getirirken, çok sayıda yurttaş da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

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İktidarın “barış” söylemi

“Yine Ekim ayında günlük yayın yapan Yeni Yaşam Gazetesi’nin 5 sayısı hakkında tam da ‘barış’ söylemleri kullanılırken toplatılma kararı verildi. Bu çağ dışı karar yetmezmiş gibi gazetede yayınlanan köşe yazısına da erişim engeli getirildi. Gazetenin dağıtımcıları gözaltına alınarak, tehditlere maruz kaldı. Batman’da bir gazeteci dağıtımcısı hedef alındı. Gazetecilere silah çekip Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Veysi Akören’i gözaltına almak isteyen ve kendini polis diye tanıtan kişiler, çevredeki yurttaşların ve gazetecilerin tepkisi sonrası kaçtı. İstanbul'da, Diyarbakır'da ve Dersim'de de gazete dağıtımcıları benzer tehditlere maruz kaldı, kalıyor.

“Farklılıkları bünyesinde barındıran, toplumsal sorunlar ile iklim krizine eğilen ve radyo yayıncılığında örnek gösterilen Açık Radyo, uzun yıllar RTÜK’ün para cezaları ile yüz yüze kaldı. RTÜK, son olarak Açık Radyo’nun karasal yayın lisansını iptal etti. Bizim, yani basın mensuplarının, son bir ay içinde yaşadıklarımız bunlar ama biz kamusal görevimiz olan gazetecilik mesleğini inatla yapmaya devam edeceğiz.

“Emekten yana demokratik bir düzenin varlığının, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmaksızın hayata geçirilmesi mümkün değildir. Ne yayın yasakları ne sansür yasaları ne de günümüzdeki kaçınılmaz bir iletişim ağı olan sosyal medyaya kısıtlama getirilmesi Türkiye’nin içine çekilmeye çalışıldığı kaosun çözümü olabilir. Hatta bu kaosu daha da artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Ve bir kez daha haykırıyoruz gazetecilik suç değildir!”

Açıklamanın ardından iki koldan yürüyüş gerçekleştiren gazeteci ve siyasetçiler, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Özgür basın susturulamaz”, “Özgür basın özgür toplum” sloganlarıyla Şişhane Meydanı ve İstiklâl Caddesi'nde Yeni Yaşam Gazetesi dağıttı. (TY)