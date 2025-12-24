ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 00:24
 SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 01:00
Okuma Okuma:  2 dakika

ARALIK ORTALAMASI YÜZDE 60'A VARDI

Kamuoyunda "barış ve çözüm süreci"ne destek bütün kesimlerde yükseliyor

ASAL Araştırma'nın Türkiye’de kamuoyunun barış sürecine yaklaşımını ölçen anketi aralıkta sürece verilen desteğin bir ay öncesine göre 4 puandan fazla artarak yüzde 60'a dayandığını gösterdi. En yüksek destek AKP-MHP'de, İYİ Parti'de olumlu bakanların oranı artıyor.

BİA Haber Merkezi

Kamuoyunda "barış ve çözüm süreci"ne destek bütün kesimlerde yükseliyor
ASAL süreç araştırması/Grafik: Asal/X, @AsalArastirma

ASAL Araştırma’nın "Türkiye Siyasi Gündem Aralık 2025 Araştırması"na göre, Türkiye’de barış sürecine olumlu yaklaşım kamuoyunda yüzde 59,6’ya yükseldi. En yüksek destek DEM parti, AKP ve MHP seçmenlerinden geliyor.

ASAL Araştırmanın Türkiye Genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 5-14 Aralık 2025 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplamda 1895 kişiyle yaptığı araştırma yüzde 95 güven sınırında +/-2.5 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi. Örneklemin illere göre dağılımında son genel secimlerdeki seçmen sayısı esas alındı.

Asal Araştırma'nın sosyal medya hesabından salı günü yayımlanan grafiğe göre, sürece destek yükseliyor. Kasımda yayımlanan anket sonuçlarına göre, kamuoyunda sürece olumlu bakanların oranı yüzde 55,8'di.  Aralık 2025’te ise bu oran yüzde 59,6’ya yükseldi.

AKP-MHP seçmeninden en yüksek destek

Her iki ankette de AKP ve MHP seçmeni en yüksek desteği verdi. Kasımda AKP seçmeninin yüzde 82,3’ü, MHP seçmeninin yüzde 78,6’sı süreci olumlu değerlendiriyordu. Aralıkta oranlar sırasıyla yüzde 87,2 ve yüzde 84,4’e yükseldi.

DEM Parti seçmeni

DEM Parti seçmeni iktidar partilerine göre, biraz daha güvensiz. Her iki ankette de sürece yüksek destek vermekle birlikte iktidardan bir adım geride durdu. Aralıkta destek kasımdaki yüzde 75’ten yüzde 80,8’e çıktı.

CHP ve İYİ Parti seçmeninde de destek yükseliyor

Sürece en kuşkulu yaklaşanlardan CHP seçmeninde kasımda sürece destek yüzde 37 düzeyindeydi. Aralıkta yüzde 44,6’ya yükseldi. Ancak CHP seçmeni arasında sürece olumsuz yaklaşanlar olumlu yaklaşanlardan yüksek. Hâlâ yüzde 47,9’luk bir bölüm sürece olumsuz bakıyor.

İYİ Parti seçmeni kasımda yüzde 19,4'te çakılmışken aralıkta bu onayını yüzde 30,4’e yükseltti. Olumsuz yaklaşanların oranı yüzde 70,8’den yüzde 66,1’e geriledi.

Kararsızlar azalıyor 

En çarpıcı değişim “fikri yok/cevap yok” başlığı altında listelenen kararsızlarda gerçekleşti. Kasımda yüzde 9,9 olan kararsız oranı aralıkta yüzde 6,4’e geriledi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ASAL Araştırma
