Kamuoyu araştırmasına göre AKP yükseldi, Yeni Parti geriledi
MetroPOLL’ün Ekim 2026 araştırması olarak paylaşılan verilere göre AKP’nin oy oranı yüzde 31,90, Yeni Parti’nin ise yüzde 25 oldu. Temmuz–ekim döneminde AKP 2,92 yüzde puan yükselirken Yeni Parti 14,20 yüzde puan geriledi.
MetroPOLL’ün Ekim 2026 araştırması olarak paylaşılan verilere göre AKP yüzde 31,90, Yeni Parti yüzde 25 oy desteğine sahip. DEM Parti yüzde 10,60 ile üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8,50 ile İYİ Parti ve yüzde 6,60 ile MHP izliyor.
Paylaşılan anket verilerine göre AKP’nin temmuzda yüzde 28,98 olan oy oranı, ekimde yüzde 31,90’a yükseldi. Partinin oy desteği üç aylık dönemde 2,92 yüzde puan arttı.
Paylaşılan anket verilerine göre Yeni Parti’nin temmuzda yüzde 39,20 olan oy oranı, ekimde yüzde 25’e geriledi. Partinin oy desteğindeki düşüş üç aylık dönemde 14,20 yüzde puan oldu.
(Mİ)