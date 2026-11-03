Kamuoyu araştırmasına göre AKP yükseldi, Yeni Parti geriledi

MetroPOLL’ün Ekim 2026 araştırması olarak paylaşılan verilere göre AKP yüzde 31,90, Yeni Parti yüzde 25 oy desteğine sahip. DEM Parti yüzde 10,60 ile üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8,50 ile İYİ Parti ve yüzde 6,60 ile MHP izliyor.