Kamunun kişisel verilerini işleyen şirkete MİT operasyonu

Ağırlıklı olarak kamu sendikalarına üyelik sistemi satan Aydo Yazılım adlı şirkete Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamadan derlediği habere göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda, "Aydo Yazılım" tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan, özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi.

Kişilere ait T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla, kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler de derinleştirildi.

Firmanın internet sitesinde referans olarak gösterilen işbirlikleri ise şu şekilde sıralanıyor

Eğitim Bir-Sen (Üye, muhasebe, seçim, demirbaş, mobil uygulama ve KVK danışmanlığı) Diyanet-Sen (Üye, muhasebe, evrak, mobil uygulama ve KVK danışmanlığı), Eğitim-Sen (Üye ve muhasebe takibi), Eğitim-İş (Üye ve muhasebe takibi), SES (Üye, muhasebe, evrak ve mobil uygulamalar), Tüm Bel-Sen (Üye takibi), Türk Harb-İş (Üye, muhasebe ve evrak takibi), Sağlık-Sen (Üye, muhasebe, evrak ve mobil uygulamalar),TSK Eğitim Vakfı (Yurt otomasyonu), Sadri Alışık Kültür Merkezi (Öğrenci takip sistemi)

Kamu ihaleleri de aldı

Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, 2015 yılında Ankara'da Hakkı Doğan tarafından Limited Şirket olarak kurulan AYDO Yazılım, bilgisayar teknolojileri ve ticaret limited şirketi'nde 2026 yılında bir yönetim değişikliği yaşandı. 4 Ağustos 2026 tarihind eyapılan pay devri ile Hakkı Doğan tüm hisselerini Harun Doğan'a devretti. Şirketin sermayesi ise 2 milyon 730 bin TL'ye yükseldi.

Kamu ihalelerinin listelendiği EKAP verilerine göre ise Aydo Yazılım firması sadece sendikalara üyelik sistemi satmakla kalmayıp, kamudan çok sayıda ihale de aldı. "KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU" tarafından 2024 yılında açılan 1 milyon 884 bin TL'lik ihale için Aydo Yazılım ile sözleşme yapıldı. Kurum tarafından 2025 yılında açılan ihaleyi yaklaşık 2,3 milyon TL'lik ihaleyi de yine kazandı.

2024 yılında ise "YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIM TAKİP BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI HAZIRLANMASI" için açılan yaklaşık 1 milyon TL'lik bir ihaleyi kazanan yine AYDO yazılım oldu.

Her iki ihale sonucunda kişisel verileri koruma adına tüm kişisel veriler şirkete sunulmuş oldu. Şirketin bir de Almanya'da AIFORLIVES GmbH ile ortak olarak yürüttüğü bir veri güvenliği projesi yer alıyor.

Sistem kayıtlarında "NVİ" ibaresi

Sunucular üzerinde yapılan incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında "NVİ" ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı, bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi.

Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği saptandı.

"KVKK danışmanlığı" adı altında veri sorgusu

Soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım'ın "Clock&Wise" adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği tespit edildi.

Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.

Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

(Mİ)