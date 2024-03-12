Kamulaştırma adı altında doğa katliamı

Resmi Gazete'nin 12 Mart tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile çok sayıda yeşil alan şirketlere tahsis edilmek üzere kamulaştırıldı. Kamulaştırılan alanlar içerisinde Akbelen Ormanı'nın 190 parsellik arazisi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamulaştırılmasına karar verilen yerlerin arasında Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsel de bulunuyor. Sabancı, Rönesans, Kalyon, Limak gibi şirketlere ait işletmelerin genişletilmesine yönelik kamulaştırılan arazilerin listesi şöyle;

Hatay İli, Kırıkhan İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8241)

Uygar RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Balıkesir, İzmir ve Manisa İllerinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8243)

R3-Bilecik-6 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Eskişehir İlinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8244)

154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8245)

Akbelen'de de kamulaştırma

Muğla İli, Milas İlçesinde S:86541 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8247)

Milas'da bulunan bu arazide linyit kömürü çıkartılacak ve 2020 yılında Limak ve IC Holding'e devredilen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye (YK Enerji) kömür sağlayacak

154 kV (Şereflikoçhisar-Kütüklü)-Brş.N-R3-Ankara-2-1 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8249)

Panama Papers'da adı geçiyordu

R3-Çorum-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Amasya ve Çorum İllerinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Yer Alan Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8250)

Aşiyan Enerji Rönesans Holding bünyesinde yer alıyor. Ancak 2023 yılında Aşiyan Enerji'nin yüzde 50 hissesine Total Energy sahip oldu. AKP İktidarının gözde inşaat firmaları arasında yer alan Rönesans Holding Beştepe Sarayı'nı yapmıştı. Ayrıca DW Türkçe servisi için Pelin Ünker ve Serdar Vardar tarafından 'Panama Papers belgeleri'ne dayanarak yapılan haberde holdingin Britanya Virjin Adaları'na para kaçırdığı öne sürülmüştü. (Linki açmak için VPN kullanabilirsiniz)

400 kV Atatürk HES-Çobanbeyli TM Enerji İletim Hattının 371-446 Numaralı Direkleri Arası ile 154 kV Elbistan B-Kandil Enerji İletim Hattının 178-185 Numaralı Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8251)

Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8252)

Baykan Enerji Grubu HES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Siirt İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8254)

154 kV Şereflikoçhisar-Kütüklü Geçici Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8255)

(Mİ)