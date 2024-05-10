Kamuda tasarruf önlemleri kapsamında altyapı projeleri, araç ve bina alımları duracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Pazartesi açıklaması beklenen tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları merkezi ABD'de bulunan Bloomberg ajansınca haberleştirildi.

Bu kapsamda açıklanacak tasarruf tedbirlerinin başlıcaları arasında kamu yatırımlarının yavaşlatılması ve kamuda alımların azaltılması gibi düzenlemeler bulunuyor.

Bloomberg'in gördüğü belge

Bloomberg'ğn gördüğünü söylediği resmi belgede tasarruf planları arasında "erken aşamadaki kimi altyapı projelerinin yavaşlatılması ve gelecek üç yıl boyunca gerekli görülmedikçe yeni projelere başlanmaması planı" yer alıyor. Bu durum, ajansa göre, Kanal İstanbul gibi mega projeleri de etkileyebilir.

Belgeye göre diğer önlemler arasında "hükümete bağlı kurumlarca kullanılan araç ve binaların satın alınma ve kiralanmasının durdurulması" var.

Ayrıca kamu sektöründe işe alımlar azaltılacak. Ayrıca yurt dışı temsilciliklerin sosyal etkinliklerine yönelik harcamalardaki kesintiler de tasarruf tedbirleri kapsamına alınacak.

Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin yorum yapmaya yanaşmadığını belirtti.

(AEK)