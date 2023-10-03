"Kamuda mülakatın kaldırılması" önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM'nin Salı günkü oturumunda muhalefetin gündeme getirdiği, AKP ve MHP'nin seçim vaatleri arasındaki "kamuda mülakatın kaldırılması" önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"Mülakatın kaldırılması" vaadi nasıl gelişmişti

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan kamuda mülakatın kaldırılması konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS notu" açıklamasında bulunmuş, ardından Erdoğan “Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz” demişti.

Saadet Partisi önerisi

Saadet Partisi'nin (SP) Salı günü personel alımında mülakatın kaldırılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'na getirdiği grup önerisiyse AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Partisinin önerisinin gerekçesini açıklayan SP Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin mülakat mağduru gençlerin yakınmalarını gündeme getirerek, "Bu gençler sizden hiçbir şey istemiyorlar. Sadece adalet istiyorlar. Sizden torpil istemiyorlar, eşit şartlarda yarışmak istiyorlar. Torpili olanın değil hak edenin kazandığı bir sistem istiyorlar. Kayırmacı mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanının Meclis öncesinde verdiği sözü tutmasını istiyorlar." dedi.

"Hakkı olan kazansın"

"Hak eden kazansın, tek derdimiz bu" diyen Şahin, partisinin çözüm önerisini özetledi: "Mülakatlar kaldırılmalıdır, kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere geçilmelerde mevcut bulunan mülakat sistemi kaldırılmalı yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar getirilmelidir."

İYİ Parti: "Yandaşları işe almak

için üç katı aday çağrılıyor"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş "Mülakat uygulaması[nın] yasalarla örülen bir tezgahtan ibaret" olduğunu söyledi.

"Düşük puanlar almış yandaşları [işe] alabilmek için mülakata çağrılmaları[nın] gerek[tiğine]" dikkat çeken Ataş bu amaçla "Kadro sayısının iki üç katı aday çağrılıyor" dedi.

"Sonuç olarak da büyük bir emekle okulunu bitirip sınavdan 90-95 puan almış ancak AKP’den torpilli olmayan liyakatli genç mülakatta elenirken 70 puanı zor alabilmiş yandaş [...] mülakat tezgahı kullanılarak devlet kadrolarına yerleştirilmektedir." diyen Ataş, sonuçta "nitelikli gençlerimizin akın akın Avrupa ülkelerine göç ettikleri"ni söyledi.

Yeşil Sol Parti:

Yeşil Sol Parti adına konuşan Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da "mülakat" yönteminin literatürdeki adının "akraba, eş, dost ve yandaş kayırma" anlamına gelen "nepotizm" olduğunu söyledi.

Güneş AKP yandaşlığının da ötesinde "bazı bakanlıklarda bürokrasideki atama süreçlerinde belli bir tarikata veya cemaate üye olmadan atama yapılmadığını bunun bir ön koşul olarak öne sürüldüğünü" de hatırlattı.

"Mülakat uygulaması[nın] yapısal bir sorun haline gel[diğini]" açıklayan Güneş, "mülakatın kaldırılması" sözünün AKP'nin tutmadığı sözler arasında yerini aldığını dile getirdi ve "Üstelik tutmadığınız sözler sadece mülakat sistemiyle ilgili değil. Deprem bölgesinde, seçim öncesinde ziyaret ettiğiniz yerlerde verdiğiniz sözlerin hiçbirinin bugün orada bir karşılığının olmadığını görüyoruz." dedi.

"Kış geliyor ve deprem bölgesi için verdiğiniz sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kendi gözlerimizle gördük. Bunu yurttaşlar da soruyor bizlerde sizlere soruyoruz.

CHP: "Sadece İmam-Hatip

mezunu oldukları için..."

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar "Özellikle mülakatla girişin olduğu hangi kamu kurumuna baksak mutlaka saray iktidarının yandaşlarını görüyoruz." dedi.

"Eğitim sahibi gençler, yazılı sınavlarda 95-100 puan almalarına rağmen sırf yandaş olmadıkları için mülakatlarda eleniyorlar. Onların yerine bakanın dediği gibi kendilerince inançlı olanlar fakat yandaşlıktan başka hiçbir meziyeti olmayan veya sadece imam hatip mezunu oldukları için kamu kurumlarında önemli makamlara getiriliyorlar.

"Çocuklarımız yıllarca emek veriyor, hayatlarının bir kısmından çalıp ders çalışıyor. Sonra birileri çıkıp sırf yandaş değil diye mülakatta bu çocuklarımızı eliyor. Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır?

"Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak hepimizin boynunun borcudur. Artık birilerinin hakkını başka birisi yemesin. Adalet herkes için adalet olsun."

AKP: "Mülakat bir seçme tekniğidir"

AKP adına konuşan Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise, "mülakat"ın "adayların davranış ve tutumlarını tanımak, iletişim becerileri, zekâ, kavrayış gücü, muhakeme yeteneği, algılama hızı, ifade düzgünlüğü gibi bazı yönlerini ölçmek, mesleğe olan ilgilerini, geçmiş deneyimlerini değerlendirmek üzere en uygun ve en nitelikli kişiyi kuruma kazandırmayı amaçlayan bir seçme tekniği olarak mevzuata yerleştiril[diğini] söyledi.

Mülakatla ilgili tartışmaların, "hükûmete iftira atmaktan zevk duyan bazı çevrelerin köpürtmeleriyle" gündeme geldiğini iddia etti.

Red

Oya sunulan önerge AKP-MHP blokunun oylarıyla reddedildi.

(AEK)