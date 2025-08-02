Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.
Uzlaşmaya varılan protokol kapsamında kamu işçilerine şu zam düzenlemeleri uygulanacak:
Kamu işçisinin ücretini 2025 ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam ve günlük 50 lira seyyanen zam, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, 2026 ikinci 6 ay için yüzde 6 zam yapılacak.
Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanların ücreti 1400 liraya çekilecek. Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın üzerindeki herkese 40 lira zam yapılacak.
İkinci, üçüncü ve dördüncü 6’şar aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon teklif edilen zam oranını aşarsa bu fark ocak ayında kamu işçisinin ücretine yansıtılacak.
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(EMK)