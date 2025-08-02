Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı

Kamu işçisinin ücretini 2025 ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam ve günlük 50 lira seyyanen zam, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, 2026 ikinci 6 ay için yüzde 6 zam yapılacak.