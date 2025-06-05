Kamu işçisi için ilk zam teklifi bayramdan sonraya bırakıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü (KÇP) görüşmeleriyle ilgili konuştu. Evrensel'in aktardığına göre Işıkhan, kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

Teklif bayramdan sonra sunulacak

Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, Türk-İş ve Hak-İş'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirterek, "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Teklif yüzde 5 eridi

Demiryol-İş Sendikası, üyelerine gönderdiği mesajla, TÜHİS’in KÇP'yle ilgili açıklamasını bayramdan sonraya ertelediği bilgisini vermişti.

Kamu işçileri, sendika yöneticilerinden eylem kararı alınmasını beklerken henüz karşı teklif bile almayan ücret zammı teklifi, resmi verilere göre enflasyon karşısında yüzde 5 eridi.

(AB)