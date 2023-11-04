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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2023 09:18
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2023 09:25
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Kamu binalarında asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 30'a çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre enerji tasarrufu hedefi yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/04/kamu-binalarinda-asgari-enerji-tasarrufu-hedefi-yuzde-30-a-cikarildi.jpg
Fotoğraf: AA

Kamu binalarında enerji tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu binalarında asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

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Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla yayımlanan genelgede, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2019/18 sayılı genelge ile belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefinin, 2030 yılına kadar asgari yüzde 30 olacak şekilde güncellendiği belirtildi.

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Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılarak enerji verimliliğinin ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi"nin, Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı ifade edildi.(AÖ)

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