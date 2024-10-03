Kamala Harris, ülke genelinde ve "salıncak eyaletlerde" önde, ama az farkla

ABD finans-kapital ve iş dünyasının klasik haber mecrası ve iş odaklı olması dolayısıyla genellikle muhafazakar dünyanın değerlerini önceleyen iki haftada bir yayımlanan Forbes dergisi ABD seçimerine beş hafta kala okurlarına görevdeki Başkan Yardımcısı siyah-Hintli kadın Demokrat aday Kamala Harris ve bir önceki başkan, beyaz, erkek, milyarder Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında süregiden başkanlık yarışını ölçen anketlerin genel değerlendirmesini sundu.

Son dört anket: Harris 2 ile 5 puan farkla önde

Harris, perşembe günü Emerson anketinde yüzde 50'ye-yüzde 48 ve Morning Consult'un haftalık anketinde yüzde 51'e-yüzde 46 önde.

Harris, bu hafta yayınlanan Susquehanna anketinde 5 puan -yüzde 49'a-yüzde 44- ve çarşamba günü yayınlanan Economist/YouGov anketinde 3 puan önde, fark Economist/YouGov'un 21-24 Eylül arasında yapılan önceki ankettekiyle aynı.

Harris, geçen haftaki Morning Consult anketinde 5 puan öndeydi -yüzde 50'ye-yüzde 45. Bir hafta önceki 6 puanlık liderliğinden (Morning Consult anketlerinde şu ana kadarki en açık ara) gerideydi. Ancak olası seçmenler arasındaki üstünlüğü rekor düzeye ulaşmıştı: Trump'ın yüzde 45'ine karşı yüzde 53.

Geçtiğimiz ay yapılan, 24 Eylül'deki Quinnipiac anketi, 19 Eylül'de yayınlanan New York Times/Siena anketi ve 24 Eylül'de yayınlanan CNN/SSRS anketleri Trump ve Harris'i berabere gösterirken diğer anketlerin hemen hepsinde Harris önde görünüyor.

Harris, 21 Temmuz'da adaylığını açıkladığından bu yana Trump'ın Başkan Joe Biden'a karşısındaki üstünlüğüne son verdi. Ancak FiveThirtyEight'in ağırlıklı anket ortalamasına göre Ağustos sonlarında 3,7 puana ulaşan fark son iki ayda biraz azaldı.

Harris RealClearPolitics'in son anket ortalamasında Trump'tan 2,2 puan önde. Bu arada, FiveThirtyEight'in ortalaması da Harris'in 2,8 puan önde olduğunu gösteriyor.

Harris, salıncak eyaletlerde Trump

karşısında nasıl bir performans gösteriyor ?

Çarşamba günü yayınlanan Cook Political Report anketine göre Harris, seçimlerin sonucunu belirlemesi muhtemel yedi çekişmeli eyalet Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia'da Trump'ın ortalama 1 puan önünde. Trump Georgia'da 2 puan önde, Kuzey Carolina'da iki aday başa baş, Harris, beş eyalette Trump'ın önünde.

Şaşırtıcı gerçek

NBC News'in 29 Eylül'de yayınladığı anket, Latin kökenliler (Latino) arasında Harris hala Trump'ın önünde olmakla birlikte farkın azaldığını ortaya koydu. 16-23 Eylül ​​arasında 1.000 kayıtlı Latino seçmen arasında gerçekleştirilen NBC News/Telemundo/CNBC anketi, seçmenlerin yüzde 54'ünün Harris'i desteklediğini, Trump'ı destekleyenlerin yüzde 40 olduğunu ve kararsızların yüzde 6'da kaldığını gösterdi. NBC, Harris'e verilen desteğin Biden'ın Trump'a karşı yarıştığı 2020 seçimlerine göre daha yüksek olduğunu, ancak Demokrat adayların geçmişteki üstünlüklerinden önemli ölçüde düşük olduğunu söyledi. Demokratlar 2020 anketlerinde 36 ve 2016 anketlerinde 50 puan öndelerdi.

TV tartışması anketleri nasıl etkiledi?

Tartışma öncesi anketler, Harris'in anketlerdeki yükselişinde bir duraksama olduğunu gösteriyordu. 3-5 Eylül arasında kayıtlı seçmenlerle yapılan bir NPR/PBS/Marist anketine göre de Harris, ağustosta 3 puan öndeyken eylül başında yüzde 49'a-yüzde 48'le öndeydi. Harris, 3-4 Eylül'de Emerson College'ın olası seçmen anketinde 2 puanlık bir artışla yüzde 47'den yüzde 49'a yükselirken ağustos anketindeki 4 puanlık farktan hafifçe geriye düşmüştü.

Tartışma sonrası anketlerin çoğu, katılımcıların çoğunluğunun Harris'in tartışmayı kazandığına inandığını, ancak ikisi arasındaki burun buruna yarışı önemli ölçüde etkileyecek kadar olmadığını gösteriyor. 19 Eylül'de yayınlanan olası seçmenlerle ilgili bir New York Times/Siena anketi, her demografik gruptaki seçmenlerin çoğunluğunun Harris'in 10 Eylül'deki tartışma performansı hakkında olumlu eleştirilerde bulunduğunu, genel olarak yüzde 67'sinin Harris'in iyi performans gösterdiğini, Trump'ın iyi olduğunu söyleyenlerin yüzde 40'ının da Harris'in iyi performans gösterdiğini söylediklerini gösterdi (Trump, eylül başı ve temmuz sonu Times/Siena anketlerinde yüzde 48'e yüzde-47 Harris'in önündeydi). Anket ayrıca Harris ve Trump'ı yüzde 47-yüzde 47 berabere gösterdi.

19 Eylül'den sonraki iki başka ankette de Harris'in hafif bir üstünlüğe sahip olduğu görüldü: Harris'in, kayıtlı seçmenler arasında yapılan YouGov/Economist anketinde 4 puan (yüzde 49-yüzde 45) ve Fox News'un muhtemel seçmen anketinde 2 puan (yüzde 50- yüzde 48) önde, ağustos başındaki Fox anketinde 1 puan geride ve eylül başındaki YouGov anketinde sadece 2 puan önde görünmesinin ardından küçük bir değişim olmuştu. Harris, 11-13 Eylül'de, tartışmadan günler sonra yapılan ABC News/Ipsos anketinde muhtemel seçmenler arasında yüzde 52'ye-yüzde 46 ve kayıtlı seçmenler arasında yüzde 51'e-yüzde 47 öndeydi, Amerikalıların yüzde 63'ü bir hafta önceki tartışmayı Harris'in kazandığını söylese de ağustos sonu ve ağustos başında yapılan ABC/Ipsos anketlerindeki muhtemel seçmenlerden sağladığı 6 puanlık üstünlük esasen değişmememişti.

Harris'in anketlerdeki yükselişi, Demokratların seçimlere yönelik coşkusunun artışıyla birleşiyor. Monmouth Üniversitesi'nin 14 Ağustos'ta yayınladığı ankete göre, Harris'in yarışa girmesinden sonra haziranda yüzde 46 olan coşku yüzde 85'e çıkarken Cumhuriyetçiler arasındaki coşku yüzde 71'de sabit kaldı.

(AEK)