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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 10:39
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 10:49
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Kamala Harris, resmen Başkan adayı

Harris konuşmasında, “Donald Trump birçok açıdan ciddiyetsiz bir adam. Ancak Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri getirilmesinin sonuçları son derece ciddi olur” diye konuştu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kamala Harris, resmen Başkan adayı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan United Center'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) resmen Başkan adayı seçildi.

Harris, 5 Kasım'da düzenlenecek seçim için adaylığını resmi olarak kabul etti.

Seçilirse ABD’nin ilk kadın başkanı olacak.

Trump’ı hedef aldı: “Ciddiyetsiz bir adam”

CNN’in haberine göre, Harris, kongredeki konuşmasında, “vatanseverlik” vurgusu yaptı ve rakibi Donald Trump'ı “klasik Amerikan ilkelerinin düşmanı” olarak niteledi, “Demokrasi ile tiranlık arasındaki süregelen mücadelede nerede durduğumu biliyorum ve ABD'nin nereye ait olduğunu biliyorum" dedi.

Harris, “Donald Trump birçok açıdan ciddiyetsiz bir adam. Ancak Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri getirilmesinin sonuçları son derece ciddi olur” diye konuştu.

Ayrıca dış politikadan bahsederek kendisinin “gerçekçi, pratik ve sağduyulu” bir başkan olacağının sözünü verdi.

Harris, “Seçimde söz konusu olan, okullarımızda, toplumumuzda ve ibadethanelerimizde silahlı şiddetten uzak yaşama özgürlüğü; sevdiğiniz kişiyi açıkça ve gururla sevme özgürlüğü; temiz hava soluma, temiz su içme ve iklim krizini körükleyen kirlilikten uzak yaşama özgürlüğü ve diğerlerinin kilidini açan özgürlük: Oy verme özgürlüğü…” dedi.

Vergi indirimleri, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesi

Partinin başkan yardımcısı adayı gösterilen Minnesota Valisi Tim Walz da “ABD başkan yardımcılığı adaylığınızı kabul etmek bir onurdur” dedi.

Seçimleri kazanmaları halinde orta sınıf aileler için vergi indirimleri, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesi gibi hedeflerini açıklayan Walz, Harris ile birlikte Amerikalıların çıkarı için çalışacaklarını savundu.

Walz, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Ohio Senatörü James David Vance'in Amerikalıların hayatını daha da zorlaştıracak bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Pelosi: Biden dönemi başarılı geçti

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de kongrede yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden ve Harris'in döneminin "başarılı" geçtiğini savundu.

Pelosi, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlatarak Trump'ı "demokrasiye saldırmakla" suçladı.

Clinton halkı sandığa çağırdı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da konuşmasında, Harris'i "ülkenin sorunlarını çözebilecek bir aday", Trump'ı da "kaos çıkaran bencil bir lider" şeklinde niteledi.

Trump'ın yalnızca kendinden bahsettiğine dikkati çeken Clinton, Trump'ın "iyi bir aktör olduğunu" söyledi ve halkı seçimler konusunda "rehavete kapılmamaya" çağırdı.

Seçilirse ilk kadın Başkan olacak

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Kamala Harris, 5 Kasım'daki seçimi kazanması halinde ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.

Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli senatör ünvanını aldı.

Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurdu. 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol aldtı.

Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde görev aldtı.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak açıkladı.

3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.

Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk Hindistan ve Karayip kökenli kadın.

(AS)

abd seçimi kamala harris
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