Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 17:01
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 17:32
Kalp krizi geçiren mahpus yeniden cezaevine götürüldü: Ailesi e-Devlet'ten öğrendi

Burdur Cezaevi’nde 4 Kasım’da kalp krizi geçirdikten sonra anjiyo olan Zeki Bulut, yeniden cezaevine götürüldü.

BİA Haber Merkezi

Kalp krizi geçiren mahpus yeniden cezaevine götürüldü: Ailesi e-Devlet'ten öğrendi
Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan Zeki Bulut (39), 4 Kasım'da kalp krizi geçirdi.

Cezaevi idaresinin ailesine kalp krizi geçirdiği bilgisi vermediği Bulut, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 Kasım’da anjiyo olan Bulut, bugün yeniden cezaevine götürüldü.

"Kapıda öğrendik, kimse aramadı"

Diğer yandan Bulut’un durumuyla ilgili cezaevi yönetimi ailesini de bilgilendirmediği öğrenildi.

Medyascope'dan Ferit Arslan'ın haberine göre, anne Leyla Bulut, oğluyla görüşmek için yaptığı ziyarette cezaevi kapısında görevlilerden "Oğlunuz 4 Kasım’da kalp krizi geçirdi, şu anda yoğun bakımda" yanıtını aldı.

Leyla Bulut yaşadığı süreci anlattı ve "Ben Diyarbakır’dan oğlumun yüzünü görebilmek için yola çıktım" dedi.

Anne Bulut, cezaevi kapısında oğlunun kalp krizi geçirdiğini öğrendiğini belirterek "Günlerdir hastanede ama bizi arayıp haber vermediler" diye konuştu. Leyla Bulut, oğluyla görüşmek istediklerini vurgulayarak "Bu bizim en doğal hakkımız" ifadesini kullandı.

"Cezaevi koşulları sağlığını bitirdi"

Ailesi Zeki Bulut’un sekiz yıldır tek kişilik hücrede tutulmasının sağlığını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Yakınları, Bulut’un izole koşullarda fiziksel ve psikolojik olarak yıprandığını, defalarca hastalandığı halde yeterli tedavi görmediğini anlattı.

Bulut’un kalp krizi geçirmesini tesadüf olarak görmüyor ve "Yakınımız yıllardır tecritte, izole bir hayat sürüyor" diyen aile, "Cezaevi koşulları sağlığını bozdu. Şimdi bile bizi yanına yaklaştırmıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Ailesi e-devlet'ten öğrendi

Zeki Bulut’un sağlık durumunu merak eden aile, e-devlet sistemi üzerinden yaptığı sorgulamada 4 Kasım’da Burdur Devlet Hastanesi acil servisine yatış yapıldığını gördü.

Kayıtlar, Bulut’un ertesi gün 5 Kasım’da koroner yoğun bakıma alındığını gösteriyor ancak aileye ne cezaevi yönetiminden ne de hastaneden herhangi bir resmi bildirim ulaştı.

Haber Yeri
İstanbul
burdur cezaevi kalp krizi mahpus hakları
