HABER
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2025 17:27
1 dk Okuma

Kalın: Bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz

Kalın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görsel İbrahim Kalın var. Arkasında da Türkiye bayrağı. Siyah çizgili bir ceket giyiyor.
Fotoğraf: AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi’nin düzenlediği "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılış konuşmasını yaptı.

AA haberine göre, Kalın, etkinliğin Türkiye'de yapılan ilk uluslararası istihbarat kongresi olduğunu belirtti.

"Aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir"

Kalın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu söyledi. Şöyle dedi:

"Terörsüz Türkiye'yle sadece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil, aynı zamanda bütün bölgenin her tür terör örgütünden, vekil güçlerden arındırılması, bölgenin kendi dinamikleri üzerinde bir güven ve istikrar düzeni ve sistemi kurmasını arzu ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir. Bundan sonra atılacak adımlarla da ülkemizi ve bölgemizi tüm terör tehditlerinden arındırmak, bölgede Türküyle, Kürtüyle, Arapıyla, diğer unsurlarıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın, stratejik bir kavuşmanın ve bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz."

MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
MGK'DE BAŞKA HAVA
MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
30 Temmuz 2025
Bahçeli: Komisyon İmralı'ya gitmeli, Öcalan SDG'ye çağrısını yinelemeli
Bahçeli: Komisyon İmralı'ya gitmeli, Öcalan SDG'ye çağrısını yinelemeli
7 Ekim 2025

(EMK)

ibrahim kalın PKK lideri abdullah öcalan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere değil, dinleme faaliyeti olur
6 Ekim 2025
6 Ekim 2025
/haber/ucum-komisyonun-ocalani-dinlemesi-muzakere-degil-dinleme-faaliyeti-olur-312260
Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
4 Ekim 2025
4 Ekim 2025
/haber/abdullah-ocalan-surecin-gelismesi-siyasi-ve-hukuki-gerekliliklere-bagli-312234
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
3 Ekim 2025
3 Ekim 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-gorustu-312194
Kurtulmuş'tan 'Komisyon, Öcalan'ı ziyaret edecek mi' sorusuna yanıt
1 Ekim 2025
1 Ekim 2025
/haber/kurtulmus-tan-komisyon-ocalani-ziyaret-edecek-mi-sorusuna-yanit-312111
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 'Öcalan' kararı ne anlama geliyor?
19 Eylül 2025
19 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nin-ocalan-karari-ne-anlama-geliyor-311681
Uçum: Komisyonun Öcalan’ı dinlemesi müzakere değil, dinleme faaliyeti olur
6 Ekim 2025
/haber/ucum-komisyonun-ocalani-dinlemesi-muzakere-degil-dinleme-faaliyeti-olur-312260
Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
4 Ekim 2025
/haber/abdullah-ocalan-surecin-gelismesi-siyasi-ve-hukuki-gerekliliklere-bagli-312234
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
3 Ekim 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-gorustu-312194
Kurtulmuş'tan 'Komisyon, Öcalan’ı ziyaret edecek mi' sorusuna yanıt
1 Ekim 2025
/haber/kurtulmus-tan-komisyon-ocalani-ziyaret-edecek-mi-sorusuna-yanit-312111
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 'Öcalan' kararı ne anlama geliyor?
19 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nin-ocalan-karari-ne-anlama-geliyor-311681
