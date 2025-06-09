Kaliforniya, Ulusal Muhafız konuşlandırması nedeniyle Trump'a dava açıyor

Kaliforniya yetkilileri, pazartesi günü yaklaşık 2 bin Ulusal Muhafızın eyalette konuşlandırılmasının ABD Anayasasını ihlal ettiğini ve bu nedenle Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e karşı federal dava açacaklarını bildridiler.

Başkanlık yetkilileri Ulusal Muhafızların "hükümet otoritesine karşı bir isyan veya isyan tehlikesi" halinde başkana birlikleri çağırma yetkisi veren ve çok ender olarak işletilen bir yasa kapsamında eyalete getirildiğini söyledi.

Ancak eyalet yetkilileri hafta sonu göçmen protestoları sırasında Los Angeles'ta eyaletin Ulusal Muhafızlarının seferber edilmesiyle Başkan Trump'ın federal yetkisini aştığını ve dava açacaklarını vurguladılar.

Hafta sonu Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) baskın ve tutuklamalarını protesto etmek için sokaklarda toplanan binlerce insana karşı kentte 2 bin Ulusal Muhafızın konuşlanmasını emretmiş, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu önleme karşı çıkmıştı.

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"Başkan yetkisini kötüye kullanıyor"

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, "Kaliforniya Ulusal Muhafızlarını federalleştirmek, Başkan'ın yasa kapsamındaki yetkisinin kötüye kullanılmasıdır ve bunu hafife almıyoruz." dedi.

Kaliforniya'daki dava, ICE baskınlarının ardından protestocular, yerel polis ve federal yetkililer arasında günlerce süren protestolar ve bazı şiddetli çatışmaların ardından geldi. Yerel yetkililer protestolar sırasında gerçekleşen yakıp yıkma ve yağmaları kınamakla birlikte Los Angeles'lıların Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı barışçıl bir şekilde gösteri yapma hakkını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE baskınlarına ve Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılmasına tepki olarak binlerce protestocunun sokaklara döküldüğü pazar günü Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehir merkezinde toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Trump: "Ben olmasam Los Angeles yok olacaktı"

Beyaz Saray yetkilileriyse, askeri seferberliğin ABD Silahlı Hizmetler Kanunu'nun 10. Maddesi kapsamında başkana tanınan yetkiyle uyumlu olduğunu iddia ediyor.

Savcılık, 10. Madde'nin bundan önce 1970'te, Başkan Nixon'ın ABD Posta Servisi grevi sırasında Ulusal Muhafızları posta teslimatı için seferber ettiğinde uygulandığını söyledi.

Trump da, seferberliğin "Kaliforniya'daki şiddetli, kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak" için gerekli "harika bir karar" olduğunu ve Ulusal Muhafızı seferber etmese "Los Angeles[ın] tamamen yok olaca[ğını]" iddia etti.

Trump yönetiminin göçmenlerin sınır geçişlerini şiddet kullanarak önlemekle yetkilendirdiği "sınır çarı" Tom Homan, eylemin federal yetkililere yönelik saldırılar dolayısıyla "yasayı uygulamaya yönelik" olduğunu söyledi.

Homan, "Bunu yaptığımız için özür dilemeyeceğiz," dedi. "Bir adım atıyoruz."

Kaliforniya Valiliği: "Seferberlik, durumu alavlendirmek için kasten tasarlandı"

Kaliforniya Valiliği cumartesi günü, Trump yönetimine asker konuşlandırılmasının iptali talebiyle gönderdiği resmi yazıda seferberlik ilanını kınadı: "Durumu alevlendirmek için kasıtlı olarak tasarlanmış gibi görünen, aynı zamanda eyaletin bu personeli ve kaynakları gerçekten ihtiyaç duyulan yerlere konuşlandırmasını engelleyen ciddi bir eyalet egemenliği ihlali" olduğunu ileri sürdü.

Newsom, basına verdiği demeçlerde ve sosyal medya paylaşımlarında Ulusal Muhafız konuşlandırılması sonrasında artan gerginliğin "Donald Trump'ın tam olarak istediği şey" olduğunu söyledi.

Newsom, Trump'ın imzaladığı yürütme emrinin Kaliforniya'nın yanı sıra diğer eyaletler için de geçerli olduğu ve "herhangi bir eyalete gidip aynı şeyi yapma yetkisi vereceği" konusunda uyardı.



(AEK)