Kalben: "Savaşı durdurun" demekten başka bir çare arıyor kalbim, aklım

Sanatçı Kalben, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Bu cinayetleri hiçbir zamanda kabul etmem”

Kalben şöyle dedi:

6 Şubat depreminden beri yer altında hisseden bir parçayla yaşamayı öğreniyorum. Ve her türlü felaketler zincirine küresel virüs salgını, müzisyen intiharları/ cinayetleri, Kızılay gibi kalbime yakın yerlere düsen bombalar, tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuklar, katilleri serbest bırakılan çocuklar, kadınlar, kuirler, trans bireler, derinleşen ruhsuzlaşma, yükselen öfke, Akbelen gibi nice doğa imparatorluğunun kan emici yabancı sermaye sahiplerine peşkeş çekilerek yok edilmesi, hayatı korumaya çalışanların gaz ve tüfekle tutuklanması. Eklenmişti, eklenecekti, ekleniyordu.”

“Senelerdir bahsettiğim hiçbir konu doya doya barışa, müziğe, neşeye dair olamadı...İnsanlar kitleler ve birimler halinde ayırıp yok eden devlet yapılar, kurumlar, silahlar, finansör uyuşturucu baronluklar, kanunlar, tarihler, gelenekler, diller, işaretler ve yalanlar bana ait değil.”

“Bu cinayetleri, hiçbir yerde ve zamanda, kabul edemem. Ancak sürekli kan kokusu bağırmaya ve yer altında yaşayan kalp parçamı dinleyip dinleyip ölümümü hızlandıracak bir hastalığa yakalanmayı istemiyorum. İnsan ırkının kendinde hayal ettiği erdemleri şekillendiren felsefi, dini ve bilimsel tüm hafızanın çöpe atıldığı bu derin çürüme zamanından geçerken artık çocuklar öldürmeyin, kadınlara tecavüz etmeyin, savaşı - katliamı durdurun demekten başka bir çare arıyor kalbim, aklım.”

“Umuttan bahsetmemiz gerek”

“Bir fotoğraf, video, içerik değil yaşananların hiçbiri. Ne burada ne orada…Bizim umuttan bahsetmemiz gerek, demiştim. Umut etmeye mecal gerektiğini şimdi anlıyorum.”

Sanatsal üretim yoluyla iletişim kuran ve değer var eden tek bir insan olarak ben, savaşlarda taraf tutmayı, neftti beslemeyi, tarihi biliyor gibi davranmayı itinayla uzağımda tutuyor ve gezegen için yapabileceklerime odaklanmaya çabalyorum.

Halkların düşman olan tüm yöneticileri, yönetim sistemlerini, üstüne basa basa daha da zenginleştirmek için yazılmış politikalar, bu sefil politikalar desteklemek için tasarlanmış ve yine politikacılar ve devletlerce ayakta tutulmuş örgütleri, ayrıştırıcı gelenekleri, sistemleri ve bir güçsüz/kurban/zavallı belirleyip onu mahvederek kaynakların çalmak üstüne inşa edilmiş bu yerleşik ve şovenist tarihimizi acıyla utançla takbih ediyorum.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)