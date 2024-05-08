Kalben kimdir?

Müzisyen, söz yazarı, besteci.

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı. 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu ve İstanbul'a taşındı.

Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işler yaptı.

18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan “Sadece” videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Sahne adını taşıyan ilk albümü “Kalben”, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

17 Ocak 1986, İskenderun,Hatay’da dünyaya geldi.

Stüdyo albümleri

Kalben (2016)

Sonsuza Kadar (2017)

Kalp Hanım (2020)

Eski Yeniler (2021)

Eski Dünyanın Yangını (2022)

(AÖ)