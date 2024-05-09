Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle dün (8 Mayıs) gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şüpheli şarkıcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kalben, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınmıştı. (TY)