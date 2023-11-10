“Kalamış Parkı rant alanına dönüştü”

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Kalamış Atatürk Parkı'nda çalışmalarına devam edilen "Kalamış Atatürk Parkı Meydan ve Spor Alanı Düzenlemesi" ile ilgili 13 Kasım Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi önünde olacak.



Kalamış Parkı’nda yapılmak istenen meydan projesiyle ilgili bianet’e bilgi veren Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan Hakan Hopanoğlu, söz konusu proje için ağaçların kesildiğini ve parktaki canlı yaşamının zarar gördüğünü söyledi.

Projenin rant amacıyla yapıldığını ve Kadıköy Belediyesi’nin kendilerine proje hakkında bilgi vermekten kaçındığını söyleyen Hopanoğlu, kent merkezindeki bir parkın betonlaşmaya açılmasına değil; daha çok ağaçlandırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Ağaçlar kesildi”

Hopanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler üç-dört yıldır Fenerbahçe Kalamış Parkı’nda yürütülmek istenen projelere karşı mücadele veriyoruz. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı basın aracılığıyla bu projelere karşı çıktığını söyledi; ancak dayanışma olarak organize ettiğimiz hiçbir eyleme destek vermedi. Bir rant alanı olarak Kalamış Parkı’nı sürekli kullandılar. Örneğin futbol sahasını yıktılar, buz pateni pisti yaptılar. Pisti yıktılar, tekrar futbol sahası yaptılar. Parkın Fenerbahçe tarafına denk gelen arka kısmında yazları festival düzenlenir, şimdi ise buraya bir etkinlik alanı yapacaklarını söylediler ve betonlaştırma yoluna gittiler. Yeni yaptıkları futbol sahalarını yıktılar. Bol miktarda ağaç kestiler.

“Ağaçları neden kestiklerini sormak için belediyeye gittiğimizde bize ‘ölü ağaçları’ kestiklerini söylediler. Ancak durum böyle değil, yaşayan ve beş-altısı yaşlı olmak üzere pek çok ağacı kestiler. Bunların hepsini fotoğrafladık. Doğru bilgi vermiyorlar. Projeyle ilgili bilgi alamıyoruz. Biz burada yaşıyoruz, bize sormadan böyle bir proje yapmalarına zaten razı değiliz; ama proje hakkında bilgi almak istediğimizde herhangi bir bilgiye de erişemiyoruz. Bir pankart asmışlar parka ‘Kalamış Atatürk Parkı Meydan ve Spor Alanı Düzenlemesi’ yazan ve altında Şerdil Bey’in imzası var.





Söğütlüçeşme ve Yat Limanı Projesi

“Her yeni projede hem çevreye hem de parkta yaşayan hayvanlara zarar veriyorlar. Kedi yuvaları vardı parkta ve bazılarını kendileri yerleştirmişti. Onları da kaldırdılar. Şu an parkın çoğu yeri çamur. Meydan kentte yapılır, parkın içine meydan yapılma ihtiyacını asla anlamıyoruz. Dünya kadar taş getirdiler parka, en az 2-3 dönümü kapsayacak şekilde. Taşların patika yolların değişimi için getirildiğini söylediler; ancak bu mümkün değil. Bahsettikleri yere bu taşları döşeyecek olsalar beş-altı kez dönmeleri gerekir, o kadar fazla bir taş var şu an parkta.

“Söğütlüçeşme İstasyonu için de çok mücadele ettik ve yine belediyeden destek göremedik. Belediye binası bu alanın hemen yanında ve başkan pencereden baksa ne olup bittiğini görebilirdi, orada da 500 tane ağaç kesildi ve belediye buna göz yumdu.

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"Şerdil Dara Odabaşı yönetiminin verdiği mücadelelerin hepsi basında görülmek üzere. Biz ise benzer mücadeleyi Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Projesi’nde de verdik. AKP’nin rant projelerine karşı çıktık tabii ki ama dibimizde, Kadıköy Belediyesi’nin yaptıklarına da göz yumamayız.”







Konuyla ilgili ulaştığımız Kadıköy Belediyesi, düzenleme çalışması ile ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi. (TY)