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DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2023 18:08
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2023 18:10
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Kahire Barış Zirvesi: Çin’den Filistin için uluslararası konferans çağrısı

Mısır'da düzenlenen Kahire Barış Zirvesi’ne katılan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, “Filistin sorununun çözümü için” uluslararası konferans toplanması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/22/kahire-baris-zirvesi-cinden-filistin-icin-uluslararasi-konferans-cagrisi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen, Filistin-İsrail savaşı ve Gazze Şeridi’ndeki gelişmelerin ele alındığı “Barış Zirvesi”nde Filistin için uluslararası konferans toplanması çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, 31 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları ve üst düzey diplomatların katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, İsrail ile Filistin arasında tırmanan çatışmadaki ağır sivil can kayıplarından ve insani krizden derin kaygı duyduklarını belirtti.

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Uluslararası toplumun, İsrail-Filistin çatışmasına "objektif ve adil" yaklaşması ve çatışmayı sona erdirecek tedbirleri alması gerektiğini belirten Cai, Birleşmiş Milletler’in, “Filistin sorununun çözümü için” daha büyük ölçekte, etkin ve yetkili bir uluslararası konferansı en kısa sürede toplama çağrısında bulundu.

Büyükelçi Cai Cün, Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadığını belirterek askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve insani yardım kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.

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İsrail-Filistin çatışmasının yeniden tırmanmasının bir kez daha Filistin sorununun görmezden gelinemeyeceğini kanıtladığını ifade eden Cai, İsrail ile Filistin arasında tekrar eden çatışmalardan çıkışın temel yolunun, iki devletli çözümünün uygulanması ve bağımsız Filistin devletinin kurularak Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Cai, Çin'in, Gazze'de savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesine yönelik çabalar için uluslararası toplumun ilgili taraflarıyla çalışmayı ve Filistin halkının meşru ulusal haklarına kavuşmasına, iki devletli çözümün uygulanmasına ve Ortadoğu'da kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı çin Filistin kahire kahire barış zirvesi
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