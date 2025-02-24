Kağızman Belediyesine de kayyım atandı

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Kağızman Belediyesi’ne ilçe kaymakamı Okan Daştan'ı kayyım olarak atadı.
Kars İli KAĞIZMAN İlçe Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/1QQJdktx5B— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 24, 2025
Kayyım kararını DEM Parti milletvekili Nejla Demir, sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, şöyle dedi:
"Yargı araçsallaştırılarak uygulanan kayyum politikası; irade gaspıdır, sömürge hukukudur, talandır! Halkın iradesini yok sayan bu hukuksuzluk, açıkça halk düşmanlığıdır. Gece yarısı saat 02:00’te yüzlerce polisle Kağızman Belediyemize kayyum atanması, irade gaspının ve halka ait olanın talanıdır."
MA'nın haberine göre, 20 Şubat’ta Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a yargılandığı davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Belediye binası ise polis ablukasına alınmıştı. İlçeye girişler yasaklanmıştı.
MEHMET ALKAN'IN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLDİ
DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis
9 ayda, 10'u DEM Parti'li, 2'si CHP'li olmak üzere toplam 12 belediyeye kayyım atandı:
DEM Parti: Hakkari (3 Haziran 2024), Mardin, Batman, Halfeti/Urfa (4 Kasım 2024), Dersim (22 Kasım 2024), Bahçesaray/Van (29 Kasım 2024), Akdeniz/Mersin (14 Ocak 2025), Siirt (29 Ocak 2024), Van (15 Şubat 2025), Kağızman/Kars (24 Şubat 2024)
CHP: Esenyurt/İstanbul (31 Ekim 2024), Ovacık/Dersim (22 Kasım 2024)
(EMK)