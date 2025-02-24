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Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 07:39
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 14:09
2 dk Okuma

Kağızman Belediyesine de kayyım atandı

DEM Parti Milletvekili Demir, "Yargı araçsallaştırılarak uygulanan kayyum politikası; irade gaspıdır, sömürge hukukudur, talandır! Halkın iradesini yok sayan bu hukuksuzluk, açıkça halk düşmanlığıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, Kağızman Belediyesi binasının önünde toplanmış bir grup insan görülüyor. Binanın üzerinde mavi ışıklarla aydınlatılmış "T.C. Kağızman Belediyesi" yazısı bulunuyor ve hemen yanında bir Türk bayrağı yer alıyor. Belediyenin giriş merdivenlerinde farklı yaş gruplarından insanlar bir araya gelmiş; bazıları konuşuyor, bazıları ise dikkatle dinliyor.
Fotoğraf: MA

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Kağızman Belediyesi’ne ilçe kaymakamı Okan Daştan'ı kayyım olarak atadı.

3 Haziran 2024'ten bu yana DEM Partili belediyelere atanan onuncu kayyım.

Kayyım kararını DEM Parti milletvekili Nejla Demir, sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, şöyle dedi:

"Yargı araçsallaştırılarak uygulanan kayyum politikası; irade gaspıdır, sömürge hukukudur, talandır! Halkın iradesini yok sayan bu hukuksuzluk, açıkça halk düşmanlığıdır. Gece yarısı saat 02:00’te yüzlerce polisle Kağızman Belediyemize kayyum atanması, irade gaspının ve halka ait olanın talanıdır."

Fotoğraf: MA

MA'nın haberine göre, 20 Şubat’ta Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a yargılandığı davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Belediye binası ise polis ablukasına alınmıştı. İlçeye girişler yasaklanmıştı.

DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis
MEHMET ALKAN'IN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLDİ
DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis
20 Şubat 2025

9 ayda, 10'u DEM Parti'li, 2'si CHP'li olmak üzere toplam 12 belediyeye kayyım atandı:

DEM Parti: Hakkari (3 Haziran 2024), Mardin, Batman, Halfeti/Urfa (4 Kasım 2024), Dersim (22 Kasım 2024), Bahçesaray/Van (29 Kasım 2024), Akdeniz/Mersin (14 Ocak 2025), Siirt (29 Ocak 2024), Van (15 Şubat 2025), Kağızman/Kars (24 Şubat 2024)
CHP: Esenyurt/İstanbul (31 Ekim 2024), Ovacık/Dersim (22 Kasım 2024)

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kağızman kayyım kayyım atamaları dem parti
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15 Şubat 2025
/haber/15-subat-in-yil-donumunde-kayyim-atamak-art-niyet-degil-de-nedir-304573
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/haber/kayyim-ilk-icraat-siirt-te-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerine-10-gun-yasak-getirdi-304054
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/haber/ozgur-ozel-den-kayyim-yorumu-hazimsizlik-304574
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