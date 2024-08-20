Kağıthane’deki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltında

İstanbul, Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi yakalanırken, olayın failleri olduğu belirlenen 6 kişiden 3'ü yurt dışına kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ağustos, saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edildiği, olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Araç içindekilere ateş açıldı

Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kaydı görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği aktarılan açıklamada, bir şüphelinin araç içindeki mağdur kişilere yönelik silahla ateş açtığı belirlendiği, olay yerinde, silah ve 8 boş kovanın ele geçirildiği kaydedildi.

Kiralık araçlarla kaçtıkları belirlendi

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirtildi: "Kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 silah ele geçirilmiştir."

“Alacak nedeniyle saldırı yapıldığı belirlendi”

İl Emniyet Müdürlüğü ayrıca şu bilgileri verdi:

"Çalışmalar kapsamında, G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B'nin olayın failleri olduğu, alacak nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdurlara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın olaydan sonra 19 Ağustos'ta saat 00.48'de (olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli'den yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüphelilerin aranmalarına devam edilmektedir.

Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E'nin olayın failleri olduğu belirlenen şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişi olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023'te Şişli'de silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş, olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y, yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."

“Herhangi bir tehdit yoktu, Türkiye'de geziyorduk”

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden A.A.E.Q'nun babası Bilal Abdülkadir, “Konu siyasi bir konu değil, ne olduğunu bilmiyoruz ama bizler siyasetten uzak insanlarız. Biz İsrail Araplarındanız, Filistinliyiz, Arabız. İsrail pasaportu taşıyoruz. Türkiye'ye daima gelip gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ümidimiz, Türk polisinin en kısa sürede görevini yerine getirip canileri yakalamasıdır" dedi.

Abdülkadir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye turistik bir ziyaret amacıyla geldiklerini dile getirerek, "Oğlumu Allah verdi Allah aldı, olan oldu, oğlumu kaybettim. Yine de Allah'a hamdolsun. Bizler Allah içiniz yine Allah’a döneceğiz" diye konuştu.

Abdülkadir, Türkiye'ye turist olarak oğlunu ziyaret için geldiğini ifade ederek, "Daima Türkiye'ye gelip gidiyoruz, oğlumun karısı ve kızı da gelip gidiyorlar. Herhangi bir tehdit yoktu, bilakis Türkiye'de geziyorduk. Taksim, Fatih, Sapanca'ya gittik, memnun kaldık. Bu beklenmedik bir durum. Daha önce herhangi bir saldırı olmadı" diye konuştu.

(AS)