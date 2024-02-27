Kafkas halkları 'Kültür Buluşmaları'yla 4 gün boyunca Yenikapı'da bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayından itibaren Anadolu’nun farklı kültürel renklerine sahip illerini ağırladığı Yenikapı Etkinlik Alanı bu kez Kafkas Kültür Buluşmaları’na hazırlanıyor.

Bu yıl ilkinin yapılacağı Kafkas Kültür Buluşmaları’nda Çerkes, Abhaz, Çeçen, İnguş, Oset, Dağıstanlı, Karaçay- Malkar, Gürcü ve Laz topluluklardan 27 sivil toplum kuruluşunu 29 Şubat-3Mart tarihlerinde ilk kez bir araya gelecek.

Etkinlik programını kurum temsilcilerinin oluşturduğu buluşmada konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden filmlere, söyleşilerden geleneksel kıyafet defilesine pek çok kültürel performans sunulacak.

Kafkas coğrafyasının müziklerini temsilen Ragon, Lado Burduli, Berk Özbek, Tlepsh Folk Band, Erol Alkan ve Ekibi, Betül Bilgin ve Müzik Grubu, Apşa Alim, Filiz Yıldırım, Murat Özden ve Ekibi, Deju Gup, İstanbul Kafkas Kültür Derneği Müzik Grubu, Maze Müzik Grubu, Gürcü Sanat Evi Oda Korosu ile Badin Müzik Grubu sahne alacak.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Mazenef Halk Dansları Topluluğu, Bars Dans Ekibi, Azar Abhaz Dans Grubu, İstanbul Abhaz Derneği Ridade Dans Grubu, Kafkas Akademi Topluluğu ve Nerit Çocuk Grubu katılımcılara Kafkas folklorünü tanıma imkânı sağlayacak.

Ediz Hun ve Ezel Akay da katılıyor

Sinema sanatçısı Ediz Hun, sosyoekonomik kalkınmada doğa, insan ilişkileri ve sevgi üzerine söyleşecek.

Yönetmen Ezel Akay da geçmişten günümüze Kafkas sinemasını anlatıp “Hikayesi olmayan, unutulmuş olandır!” başlıklı bir seminer verecek.

Geleneksel Çerkes kıyafetleri defilesi yapılacak

Etkinlikte bir de defile yapılacak. Uluslararası alanda tanınan Kabardey’den Madina Khatsukova ve Osetya’dan İzolda Gogichaeva'nın tasarımları moda severlerle buluşacak.

Geleneksel Çerkes motiflerine bezenmiş giysilerin sunulduğu defilede müzikler kompozitör Timur Kitov ve Osetya'dan müzik grubu Ragon tarafından icra edilecek.

Kültürel mirasa dair sergi ve söyleşiler

Merkezi Samsun’da bulunan Çerkes Etnografya Müzesi, ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ unvanı bulunan Şeneser Tokmak ve Esen Bal sergisi de dahil olmak üzere el sanatlarından gündelik yaşamdan objelere, resimlerden heykellere Kafkas kültür ve sanat dünyasından önemli parçalarla dört sergi dört gün boyunca Yenikapı etkinlik alanında ziyaretçilere açık olacak.

Programa Kafkas kültür mirası üzerine akademik çalışmaları bulunan Doç. Dr. Osman Aytekin, Kafkas coğrafyasının kültürel zenginliğine dair konuşacak. Ayrıca “Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı” unvanına sahip İbrahim Sami Özen ile Faysal Şakuç kültürel miras konusuna ilgi duyanlar için bir sunum gerçekleştirecek. Özen, Kafkas kültür dünyasının dünya mirasına katkısı olan savat süslemeciliği hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Şakuç ise Çerkes müziğinin ilk enstrümanı olan şikepşinenin yapım aşamalarını ve tarihsel yolculuğu ile ilgili değerli bilgilerini aktaracak. Güneybatı Kafkas topluluklardan Lazların mitolojilerinden örnekleri İrfan Çağatay söyleşi alanında İstanbullularla paylaşacak.

Kafkas mutfağı da var

Kafkas Kültür Buluşmaları’nda Kafkas mutfağının tanıtımı da yapılacak.

Kafkas mutfağının en bilinenleri Çerkes tavuğu, Çerkes peyniri, Abhaz peyniri, haluj, velibah ve fıccının yanında, gabın, abısta, şıps, gubate, şelame, ahulçapa, acıka, sızbal, ezme barbunya, Oset peyniri, mejage, pısı haluve, gubate, halvane, kalmuk çayı, begeni, kuşburnu suyu, gilaboru suyu gibi nadir tatlar da ziyaretçilere sunulacak.

4 gün sürecek programın akışı şöyle: 29 Şubat Perşembe 15:00 Konser: Murat Özden ve Ekibi

15:30 Söyleşi: Osmanlı Arşivlerinde Gürcistan ve Gürcüler, Mümin Yıldıztaş

16:30 Söyleşi: Çerkes Sürgünü, Anıt Baba - Adnan Özveri

17:00 Dans Gösterisi: Kafkas Akademi

17:30 Protokol Açılışı

17:30 Dans Gösterisi: Bars Dans Ekibi

18:00 Konser: Alim Apşa

18:30 Konser: Lado Burduli 1 Mart 2024 Cuma 14:00 Film Gösterimi: Ödüllü Kafkas Filmleri

14:30 Konser: Betül Bilgin ve Müzik Grubu

15:30 Film Gösterimi: Osmanlı Gürcüleri Göç Belgeseli

16:00 Söyleşi: "Kafkasya'nın Kültürel Mirası", Doç. Dr. Osman Aytekin

16:30 Söyleşi: Adige Dili Latin Alfabesinin Dijital Ortama Aktarılması Hakkında Bilgilendirme - Ahmet Cevat Benk

17:00 Konser: Tenor Berk Özbek

17:30 Konser: Erol Alkan ve Ekibi

18:30 Film Gösterimi ve Söyleşi : "Belleğin Sesi" Belgeseli 2 Mart Cumartesi 12:30 Dans Gösterisi: Nerit Çocuk Grubu

13:00 Söyleşi: Kafkas Süslemeciliği ve Bir Dünya Mirası: Savat Süslemeciliği, İbrahim Sami Özen

13:30 Söyleşi: Şikepşine: Çerkes Müziğinin İlk Enstrümanı, Faysal Şakuç

14:00 Konser: Deju Gup (Koro)

14:30 Söyleşi: Hikâyesi Olmayan, Unutulmuş Olandır! - Ezel Akay

15:00 Defile: Kafkas Yöresel Kıyafetleri

16:00 Konser: Tlepsh Folk Band

16:30 Dans Gösterisi: İstanbul Abhaz Derneği Ridade Dans Grubu

17:00 Konser: İstanbul Kafkas Kültür Derneği Müzik Grubu

17:30 Dans Gösterisi: İstanbul Kafkas Kültür Derneği Mazenef Halk Dansları Topluluğu

18:00 Konser: Badin Müzik Grubu

18:30 Konser: Maze Müzik Grubu 3 Mart Pazar 13:00 Dans Gösterisi: Azar Abhaz Dans Grubu

14:00 Söyleşi: Laz Mitolojisi, İrfan Çağatay

14:30 Atölye: Horon Atölyesi, Temel Saraç

15:00 Konser: Ragon

15:30 Söyleşi: Geleneksel Kafkas Kıyafetlerinin Tarihi ve Günümüz Uyarlamaları, Setenay Cengiz

16:00 Söyleşi: Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri ve Sevgi, Ediz Hun

17:00 Konser: Gürcü Sanat Evi Oda Korosu

18:00 Konser: Filiz Yıldırım

(HA)