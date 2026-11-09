KAFFED’in yeni genel başkanı Yaşar Aslankaya oldu

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), 12. Olağan Genel Kurulu’nu 7-8 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirdi.

TES-İŞ Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda Yaşar Aslankaya ve Doğan Eser genel başkanlık için yarıştı. Aslankaya 148, Eser 146 oy aldı. Altı oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda Aslankaya, iki oy farkla KAFFED’in yeni genel başkanı oldu.

Yönetim kurulu için yapılan oylamada ise Aslankaya’nın Kök Grubu 150, Eser’in Köprü Grubu 143 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından Eser, bazı oyların geçersiz sayılmasına itiraz etti. Yapılan değerlendirme sonucunda seçim sonucu değişmedi.

Ana dil, eşit yurttaşlık ve demokratik anayasa

Genel kurula siyasi parti temsilcileri ile Kafkasya’dan konuklar da katıldı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konurak, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Canan Çalık, Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çiçek, Parti Meclisi Üyesi Zeyn Ayramoğlu, DEVA Partisi Grup Başkanı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey Genel Kurul’a katılan isimler arasındaydı.

Kafkasya’dan ise Karaçay-Çerkes Adıge Xase Başkanı Ali Aslanov, Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilcisi İbrahim Ayüdzba, Abhazya Cumhuriyeti Protokol ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Aslan Sangulia ve Soydaşlarla İlişkiler ve Diaspora Dairesi Başkanı İnal Gıtsba katıldı. Kafkas iş dünyası ve Türkiye’deki Kafkas topluluklarının temsilcileri de Genel Kurul’a katılım gösterdi.

Genel Kurul’da söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, konuşmasında 21 Mayıs 1864’te yaşanan sürgün ve soykırımı hatırlattı.

Anadolu’da farklı halkların ve inançların bir arada yaşadığını ancak bu çeşitliliğin yönetim politikalarına aynı ölçüde yansımadığını söyleyen Hatimoğulları, birçok halkın ana dilinin resmi dil ve eğitim dili olarak kabul edilmediğine dikkat çekti. Şöyle konuştu:

“Anavatana dönüş hakkı, bundan daha doğal bir hak var mıdır? Bu konuda Türkiye'deki özellikle Dış İşlerine çok önemli görev ve sorumluluklar düşer. Anavatana dönüş hakkının önündeki hukuki ve idari engellerin kaldırılmasıyla ilgili Türkiye'ye düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Mesela Abhazya pasaportu Türkiye'ye girişte bir seyahat belgesi olarak kabul edilmiyor. Bu doğru değil. Böyle bir vatan var mıdır? Vardır. Halkları var mıdır? Vardır. Peki bunun pasaportu neden kabul edilmiyor? Bu pasaport kabul edilmeli. Pasaportun kabulü demek o halkın varlığını ve oradaki bir vatanın varlığını kabul etmek demektir. Neden bu kabul edilmesin? Ve değerli arkadaşlar eşit yurttaşlık hakkı! Zaten bahsini ettiğimiz bütün bu hakların yaşam bulabilmesi için Türkiye'de eşit yurttaşlık tanımının açık bir biçimde yapılması lazım."

Çerkeslerin ve diğer Kafkas halklarının ana dilde eğitim, kültürel kimliklerini koruma, örgütlü yapılarını geliştirme ve anavatana dönüş taleplerinin meşru olduğunu belirten Hatimoğulları, bu hakların kamusal güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, Türkiye’de eşit yurttaşlığın açık biçimde tanımlanması ve demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini de ifade etti.

Hatimoğulları: Demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz

“Tarih yalnızca hainler ve isyanlar üzerinden okunamaz”

DEVA Partisi Grup Başkanı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de Kafkas halklarının Anadolu’ya gelişinin gönüllü bir göç değil, zorunlu göçün sonucu olduğunu söyledi.

Kültürel ve insani hakların yasal ve anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirten Ekmen, Türkiye tarihinin yalnızca “hainler ve isyanlar” üzerinden okunmasını eleştirdi.

Farklı tarihsel anlatılara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Ekmen, tarihsel tartışmaların uzmanlarına ve tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sacit Günbey ise toplumsal dayanışmanın, akademik birikimin ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Suriye’deki Çerkeslere yardım

KAFFED’in önceki Genel Başkanı Ünal Uluçay, faaliyet raporunda federasyonun kültürel çalışmaları, anavatanla ilişkileri, gençlik faaliyetleri, Suriye’deki Çerkeslere yönelik girişimleri ve uluslararası temasları hakkında bilgi verdi.

Uluçay, Suriye’deki Çerkes dernekleriyle dayanışmayı sürdürdüklerini, federasyon ve üye derneklerin desteğiyle bölgeye insani yardım taşıyan bir tır gönderildiğini söyledi.

Girişimlerin ardından Kızılay’ın da bölgeye ayrıca bir yardım tırı gönderdiğini belirten Uluçay, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nun da Çerkes derneğini ziyaret ettiğini aktardı.

Diaspora örgütlenmesinin yalnızca Türkiye sınırları içinde ele alınmaması gerektiğini, farklı ülkelerde yaşayan Çerkes topluluklarıyla ilişkilerin geliştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Dilin korunması çağrısı

Genel kurulda Kafkasya’dan gelen temsilciler de konuştu.

Karaçay-Çerkes Adıge Xase Başkanı Ali Aslanov, Türkiye’nin dünyada en fazla Çerkes nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirterek dilin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Aslanov, teknolojik imkanlardan yararlanılarak Çerkesçenin günlük yaşamda ve yeni kuşaklar arasında daha yaygın kullanılmasını istedi.

Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilcisi İbrahim Ayüdzba ise Kafkas halklarının ortak tarihine, kültürel bağlarına ve dayanışmasına dikkat çekerek Abhazya’nın KAFFED’le kültürel ve toplumsal çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi.

İki grubun programları

Seçim öncesinde başkan adayları gelecek döneme ilişkin programlarını delegelerle paylaştı.

Yaşar Aslankaya’nın Kök Grubu; toplum içinde uzlaşmanın güçlendirilmesi, anavatanla ilişkilerin geliştirilmesi ve federasyonun kurumsal kapasitesinin artırılmasını öncelikli başlıklar olarak açıkladı.

Aslankaya, gönüllülük temelli çalışma modelinin giderek zorlaştığını, kurumların kamu kaynakları ve destek mekanizmalarından yararlanabilecek daha güçlü yapılara dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Doğan Eser’in Köprü Grubu ise federasyonun üye derneklerle ilişkilerinin yeniden yapılandırılması, istişare mekanizmalarının geliştirilmesi ve gençlere karar süreçlerinde daha fazla yer verilmesini savundu.

Köprü Grubu’nun programında ayrıca Suriye’deki gelişmelere hızlı tepki verebilecek örgütlü bir yapı oluşturulması, ana dilde yayın hakkı taleplerinin sürdürülmesi ve Düzce’de internet üzerinden yayın yapacak bir medya merkezinin kurulması da yer aldı.

Genel kurulun ardından Yaşar Aslankaya başkanlığındaki Kök Grubu, KAFFED’in yeni yönetimini oluşturdu.

Yaşar Aslankaya’nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Barış Kozan, Canserey Baykal, Ezgi Çankaya, Fikret Kınık, Hakan Aydemir, Hakan Canbek, Hayati Koyuncu, Hüseyin Kanbolat, İlter Candemir, İmran Sine Akbay, Kuban Canggir, Mehmet Ali Hatuk, Melike Meryem Gümüş, Murat Yıldırım, Münevver Duman, Neslihan Can, Nilüfer Hatice Kaya, Oya Hansu Çolak, Perit Eser, Ramazan Ersöz, Savaş Kaynar, Sedat Karahan, Semra Apiş, Serdar Ateşalp, Sevda Kip Yavuz, Sevinç Ateş, Tuncay Gergef, Vahdet Polatkan.

(HA)