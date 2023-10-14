Kadri Bağdu için adalet istendi

Adana’nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde 14 Ekim 2014'te bisikletle gazete dağıtımı yaptığı sırada silahlı saldırıda katledilen Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Kadri Bağdu, üyesi olduğu İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’nde anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan İHD Adana Şube Başkanı Yakup Ataş, Kadri Bağdu’nun soruşturma dosyasının 15 ay sonra “daimi arama” kararı ile tozlu raflara kaldırıldığını belirterek siyasi cinayetin jet hızıyla unutulması ve faillerin cezasız kalmasının hedeflendiğini söyledi.

“Cezasızlık politikası sona ersin”

Üzerinden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen soruşturma dosyasının faili meçhul dosyalar arasına kaldırılmış olmasının uygulanan cezasızlık politikasının bir devamı olduğunu anlatan Ataş, “Bu cezasızlık politikası benzer katliam ve olayları adeta cesaretlendirmekte ve desteklemektedir” dedi.

Ataş şöyle dedi:

“Devletler, cezasızlık ile mücadelede mağdur edilenler için adaletin sağlanması ve yeni ihlallerin ortaya çıkmasını engellemeyi öncelemelidir. Bu nedenle buradan bir kez daha devlete yükümlülüklerini hatırlatıyor ve devleti bu yükümlülüklere uygun davranmaya çağırıyoruz.”

“Katilin kim olduğu açık”

Ardından Şemsa Bağdu söz alarak şunları belirtti:

“9 yılı geride bıraktık katledilişinin 10’ncu yılına giriyoruz. Katilin kim olduğu açık. Biz bir şeylerin yapılmasını talep ediyoruz. Mücadelemizi bırakmayacağım. AİHM’e kadar götüreceğim. Ben hiçbir basın mensubu katledilsin istemiyorum.”

HALİL SAVDA YAZDI Mavi Bisikletli Gazeteci: Kadri Bağdu