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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 17:41 28 Ekim 2026 17:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 17:45 28 Ekim 2026 17:45
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Kadir İnanır adına barış ve demokratik toplum futbol turnuvası

Mezopotamya Taraftarlar Derneği (META-DER), “Kadir İnanır Barış ve Demokratik Toplum Futbol Turnuvası”nı duyurmak amacıyla İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Gölge Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadir İnanır adına barış ve demokratik toplum futbol turnuvası
Fotoğraf: MA
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Mezopotamya Taraftarlar Derneği (META-DER), “Kadir İnanır Barış ve Demokratik Toplum Futbol Turnuvası” düzenleyeceğini duyurdu. Turnuvaya katılmak isteyen takımların 13 Kasım 2026’ya kadar başvuru yapması gerekiyor.

MA’nın haberine göre, Mezopotamya Taraftarlar Derneği (META-DER), “Kadir İnanır Barış ve Demokratik Toplum Futbol Turnuvası”nı duyurmak amacıyla İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Gölge Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan META-DER Sözcüsü Muhammet Aslan, barışın yalnızca sözlerle değil, yaşamın içinde kurulabileceğini söyledi ve turnuvanın barışa vesile olmasını diledi.

Basın açıklamasının Türkçesini Kıraç Cemevi Temsilcisi Filiz Delice, Kürtçesini ise ekolojist Sidar Öner okudu.

Açıklamada, barışın yalnızca çatışmaların sona ermesi anlamına gelmediği; eşitlik, adalet, özgürlük ve kardeşliğin toplumsal yaşamda karşılık bulması gerektiği vurgulandı. Turnuvayla barışın tribünlere, mahallelere ve yeşil sahalara taşınmasının hedeflendiği belirtilerek, usta sanatçı Kadir İnanır’ın barış ve toplumsal kardeşlik mirasının sporun birleştirici gücüyle yaşatılmak istendiği ifade edildi.

Son başvuru tarihi 13 Kasım

Turnuvanın eşitlik, kadınların katılımı, karşılıklı saygı, centilmenlik ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda düzenleneceği belirtildi. Farklı toplumsal kesimlerin barış ve demokratik toplum iradesi etrafında buluşmasının amaçlandığı açıklamada, takımların 13 Kasım 2026 Cuma gününe kadar başvurularını tamamlaması gerektiği duyuruldu.

Başvuruların ardından fikstür ve maç takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bizler sahada rekabet ederken yaşamda kardeşliği büyütmek istiyoruz. Çünkü farklı renklerin aynı sahada buluşması, ortak bir geleceğin birlikte kurulabileceğinin en anlamlı göstergesidir. Bu turnuvada asıl kazanan bir takım değil; barış, kardeşlik ve ortak yaşam iradesi olacaktır."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadir inanır futbol Mezopotamya Taraftarlar Derneği
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